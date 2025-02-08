Ο πρίγκιπας Χάρι μπορεί να κοιμάται πλέον ήσυχος, αν δηλαδή φοβόταν ότι θα είναι ένας από τους χιλιάδες παράνομους μετανάστες που απελάθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τη New York Post, ορισμένα «καλοπροαίρεα» think tank, αγωνίζονται να δημοσιοποιήσουν τα ιδιωτικά αρχεία βίζας του πρίγκιπα Χάρι για τις ΗΠΑ, καθώς ο Δούκας του Σάσεξ παραδέχθηκε, στο βιβλίο του Spare, ότι στο παρελθόν είχε πάρει ναρκωτικά κατά τη διάρκεια της εφηβείας του.

Το Heritage Foundation, άφησε να εννοηθεί ότι είχε πει ψέματα στα έγγραφά του ή ότι θα μπορούσε να έχει τύχει ειδικής μεταχείρισης από την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε στην εφημερίδα New York Post την Παρασκευή: «Δεν θέλω να το κάνω αυτό.

«Θα τον αφήσω ήσυχο. Έχει αρκετά προβλήματα με τη σύζυγό του. Είναι τρομερή».

Ο Αμερικανός ηγέτης έχει στο παρελθόν πει για τον Χάρι ότι «τρώει μαστίγιο» από τη Μέγκαν Μαρκλ σε σχόλια που έχουν χαρακτηριστεί ως μισογυνικά.

«Νομίζω ότι τον τραβάει από τη μύτη τον καημένο Χάρι», είχε δηλώσει παλαιότερα στους δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.