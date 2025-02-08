Ο νέος πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε σήμερα ότι η νέα κυβέρνηση θα προχωρήσει στην εφαρμογή οικονομικών μεταρρυθμίσεων, φέρνοντας τη χώρα πιο κοντά στην πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις ανοικοδόμησης και επενδύσεις, μετά τον καταστροφικό πόλεμο της προηγούμενης χρονιάς μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Σε μία ομιλία του, ο Σαλάμ τόνισε ότι ο Λίβανος θα μπορούσε να εφαρμόσει την απόφαση 1701 του ΟΗΕ, που τερμάτισε τον προηγούμενο πόλεμο μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ το 2006.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.