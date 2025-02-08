Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε σήμερα ότι καλωσορίζει τη νέα κυβέρνηση του Λιβάνου, ελπίζοντας ότι θα προχωρήσει στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και αποκατάστασης των κρατικών θεσμών.

Ο Λίβανος προχώρησε στο σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης σήμερα, μετά από μία ασυνήθιστη και άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στην όλη διαδικασία κάνοντας ένα βήμα, που στοχεύει να φέρει τη χώρα πιο κοντά σε χρηματοδοτήσεις για την ανοικοδόμησή της, μετά από τον καταστροφικό πόλεμο της προηγούμενης χρονιάς, μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.