Οι δασμοί θα καταστρέψουν την πιο αποτελεσματική λύση για το εμπορικό έλλειμμα

Η επερχόμενη δασμολογική επίθεση του Τραμπ υποτίθεται ότι θα μειώσει τα εμπορικά ελλείμματα μειώνοντας τις εισαγωγές. Ωστόσο, ξεχασμένη μέσα στις απειλές και τις δικαιολογίες της κυβέρνησης βρίσκεται η άλλη πλευρά της εμπορικής εξίσωσης. Περισσότερες εξαγωγές όχι μόνο μειώνουν τα ελλείμματα, αλλά επίσης φέρνουν ευρύτερα οικονομικά οφέλη μέσω καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας και μεγαλύτερης καινοτομίας. Ωστόσο, σε έναν κόσμο παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, η αύξηση των εξαγωγών σημαίνει επίσης αύξηση των εισαγωγών. Οι εκτεταμένες αυξήσεις των δασμών θα περιορίσουν και τους εξαγωγείς που εδρεύουν στις ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μια χώρα με μεγάλη εμπορική δραστηριότητα. Μόνο το ένα τέταρτο της οικονομίας της προέρχεται από διεθνείς συναλλαγές, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, όπου το εμπόριο αντιστοιχεί σε περίπου δύο τρίτα του συνολικού οικονομικού προϊόντος. Και, σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες χώρες, η σημασία του εμπορίου στην αμερικανική οικονομία έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ πωλούν αγαθά και υπηρεσίες αξίας 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως στον κόσμο, υποστηρίζοντας περίπου 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Είναι ένας σημαντικός εξαγωγέας πρώτων υλών, πουλώντας σχεδόν 700 δισεκατομμύρια δολάρια σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα, καθώς και σιτηρά, σόγια, κρέας και άλλα αγροτικά προϊόντα κάθε χρόνο.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ πωλούν πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως σε προηγμένες υπηρεσίες στο εξωτερικό, όπως λογισμικό, διαφήμιση, ταινίες και αεροπορικές πτήσεις που μεταφέρουν δεκάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες παγκοσμίως.

Οι διεθνείς πωλήσεις παρουσιάζουν μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις αμερικανικές εταιρείες και τους εργαζόμενους. Ενώ η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ έχει πρόσφατα ξεπεράσει εκείνη άλλων ανεπτυγμένων χωρών και ακόμη και πολλών αναδυόμενων οικονομιών, η εγχώρια αγορά των ΗΠΑ αντιπροσωπεύει μόλις το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού. Και το επόμενο δισεκατομμύριο ανθρώπων που θα αποκτήσουν μεσαίο εισόδημα θα ζουν σε άλλες περιοχές – κυρίως στην Ασία. Είτε πρόκειται για την παραγωγή τροφίμων, την κατασκευή αεροπλάνων ή τη δημιουργία διαδικτυακών παιχνιδιών, οι εταιρείες που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά έχουν περιορισμένο πεδίο ανάπτυξης.

Επιπλέον, οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τις εξαγωγές, ιδιαίτερα στη μεταποίηση, τείνουν να είναι πιο καλοπληρωμένες. Σύμφωνα με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ, οι εργαζόμενοι στις εξαγωγικές βιομηχανίες κερδίζουν 16% περισσότερα από εκείνους που απασχολούνται σε εγχώριες επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι εξαγωγικές δραστηριότητες τείνουν να δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας από τις εγχώριες βιομηχανίες.

Παρά τα σημαντικά οικονομικά οφέλη των εξαγωγών, οι ΗΠΑ έχουν χάσει μερίδιο στην παγκόσμια αγορά: Το 2023, το μερίδιο των ΗΠΑ στις διεθνείς πωλήσεις ήταν κάτω από 9%, από 12% το 2000.

Το υψηλό κόστος παραγωγής και οι εμπορικοί φραγμοί ευθύνονται εν μέρει για αυτήν την πτώση. Παρά την αφθονία ενέργειας, οι τιμές παραμένουν υψηλότερες σε σύγκριση με βιομηχανικούς ανταγωνιστές όπως η Κίνα, το Βιετνάμ και το Μεξικό. Οι μισθοί, ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη την υψηλότερη παραγωγικότητα των Αμερικανών εργαζομένων, υπερβαίνουν αυτούς πολλών ανταγωνιστών, όπως και οι φορολογικοί συντελεστές των αμερικανικών εταιρειών. Επιπλέον, για πολλούς κλάδους, όπως η εξόρυξη, η διύλιση και η χημική βιομηχανία, τα ρυθμιστικά και άλλα εμπόδια καθιστούν δύσκολη τη λειτουργία τους.

Οι εξαγωγείς επίσης δεν λαμβάνουν επαρκή υποστήριξη από την αμερικανική κυβέρνηση, σε αντίθεση με άλλες χώρες. Οι κρατικές χρηματοδοτήσεις και δάνεια είναι συχνά δύσκολο να εξασφαλιστούν, ενώ άλλες μορφές δημόσιας υποστήριξης είναι κατακερματισμένες σε περισσότερους από δώδεκα κυβερνητικούς οργανισμούς, καθιστώντας το τοπίο δύσκολο για τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρότερες.

Η αποχώρηση των ΗΠΑ από εμπορικές συμφωνίες έχει επίσης αφήσει τους Αμερικανούς εξαγωγείς σε μειονεκτική θέση. Πολλές χώρες, όπως η Κίνα, έχουν υπογράψει πλήθος νέων συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Συνολικής Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, της Συνολικής και Προοδευτικής Συμφωνίας για τη Δια-Ειρηνική Εταιρική Σχέση, της Αφρικανικής Ηπειρωτικής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου και της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ-Βιετνάμ. Καθώς αυτές οι συμφωνίες τίθενται σε ισχύ, το εμπόριο μεταξύ των χωρών αυτών γίνεται φθηνότερο από ό,τι με τις ΗΠΑ, που παραμένουν εκτός αυτών των συνασπισμών.

Εν τω μεταξύ, ο ανταγωνισμός –δίκαιος ή όχι– υπονομεύει τις αμερικανικές εξαγωγές σε πάλαι ποτέ κερδοφόρες αγορές. Το Μεξικό είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές για τις αμερικανικές εξαγωγές, αγοράζοντας αγαθά και υπηρεσίες αξίας 370 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Παρ’ όλα αυτά, οι αμερικανικές εταιρείες έχουν χάσει μερίδιο αγοράς σε τομείς όπως τα υποδήματα, τα ηλεκτρονικά, τα αυτοκίνητα και τα αθλητικά είδη.

Για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, οι Αμερικανοί εξαγωγείς χρειάζονται προσιτές πρώτες ύλες από το εξωτερικό. Η αύξηση των δασμών θα κάνει τις αμερικανικές μηχανές, τα αεροσκάφη και τις ηλεκτρικές συσκευές ακριβότερες από τις ιαπωνικές, κινεζικές και γερμανικές αντίστοιχές τους.

Οι δασμοί τείνουν επίσης να προκαλούν αντίποινα, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις αγορές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Οι δασμοί απειλούν να μειώσουν το οικονομικό μέγεθος της Αμερικής και να αφήσουν τους εργαζομένους της σε μειονεκτική θέση.



Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.