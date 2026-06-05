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Χωρίς Ντόρσεϊ στον Telekom Center Athens o Ολυμπιακός

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Ολυμπιακό στον αποψινό, 2ο τελικό της Stoiximan GBL, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό

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Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ούτε στον δεύτερο τελικό του Telekom Center o Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός, φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό απόψε στις 21:00 (sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) αναζητώντας το 2-0 κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο του προκειμένου να γίνει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ωστόσο, θα αγωνιστεί και σε αυτό το ματς δίχως τον Ντόρσεϊ. Ο έμπειρος γκαρντ των πρωταθλητών Ευρώπης, τέθηκε εκ νέου «νοκ άουτ», καθώς η τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί δεν υποχώρησε και έτσι θα απουσιάσει για δεύτερο διαδοχικό ματς από τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού.

Έτσι ο Ντόρσεϊ θα κάνει αγώνα δρόμου, προκειμένου να προλάβει το τρίτο ματς της σειράς, το οποίο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (8/6) στο ΣΕΦ στις 21:00.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπάσκετ Τάιλερ Ντόρσεϊ
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