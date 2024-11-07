Ζελένσκι: «Πολύ επικίνδυνη» οποιαδήποτε συζήτηση για εκεχειρία χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως είναι «πολύ επικίνδυνη» οποιαδήποτε συζήτηση για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που πρέπει να λάβει το Κίεβο.

«Εκεχειρία χωρίς να υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας… είναι προετοιμασία για συνέχιση της κατοχής», είπε σε συνέντευξη Τύπου στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που διεξήχθη στη Βουδαπέστη.

Αναφερόμενος στην προεκλογική δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι είπε πως δεν γνωρίζει λεπτομέρειες του σχεδίου και ότι δεν το έχει συζητήσει με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ. Τόνισε πως πιστεύει ότι ο Τραμπ θα ήθελε να τερματίσει το συντομότερο δυνατόν τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά πως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα συμβεί.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε επίσης ότι βορειοκορεατικά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ υπέστησαν απώλειες σε μάχη με τις ουκρανικές δυνάμεις. Προειδοποίησε ότι εάν η Δύση δεν λάβει μέτρα, η Βόρεια Κορέα θα ενισχύσει τη Ρωσία με περισσότερα στρατεύματα.

