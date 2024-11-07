O εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανό να επιτρέψει στον Τζερόμ Πάουελ να υπηρετήσει το υπόλοιπο της θητείας του ως πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), μετέδωσε το CNN την Πέμπτη, επικαλούμενο ανώτερο σύμβουλο του Τραμπ.

Αν και ο Τραμπ θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη, η σημερινή άποψη του ίδιου και της οικονομικής του ομάδας είναι ότι ο Πάουελ θα πρέπει να παραμείνει επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας μέχρι τη λήξη της θητείας του Πάουελ τον Μάιο του 2026, ανέφερε το CNN.

Ο Τραμπ και ο Πάουελ συγκρούστηκαν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, με τον εκλεγμένο πρόεδρο να απειλεί να τον απολύσει από τη θέση σε πολλές περιπτώσεις.

Το 2018, ο Τραμπ είπε ότι σκέφτεται να αντικαταστήσει τον Πάουελ μετά την αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα.

Μετά την πτώση των αγορών κατά την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι «είχε το δικαίωμα να αποπέμψει τον Πάουελ», προσθέτοντας ότι «έχει λάβει, μέχρι στιγμής, πολλές κακές αποφάσεις, κατά τη γνώμη μου. ”

Πηγή: skai.gr

