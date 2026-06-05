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Νέα προειδοποίηση Αραγτσί στις χώρες του Κόλπου: Οι αμερικανικές βάσεις αποτελούν νόμιμους στόχους

«Το να στέκεται κανείς απέναντι στη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου, εξοπλισμένη με πυρηνικά όπλα, επί 40 ημέρες δεν είναι αστείο», πρόσθεσε

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Αραγτσί

Νέα προειδοποίηση στα κράτη του Κόλπου απηύθυνε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας αποτελούν «νόμιμους στόχους».

«Προειδοποιήσαμε τα κράτη της περιοχής ότι οι αμερικανικές βάσεις που χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ιράν αποτελούν νόμιμους στόχους», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από τη Ραδιοτηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB).

Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι «το να στέκεται κανείς απέναντι στη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου, εξοπλισμένη με πυρηνικά όπλα, επί 40 ημέρες δεν είναι αστείο» και ότι «ο κόσμος έχει αντιληφθεί την πραγματική δύναμη του ιρανικού έθνους».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε παράλληλα ότι η Τεχεράνη επιδιώκει καλές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία. 

«Δεσμευόμαστε να καλλιεργήσουμε βιώσιμες και εποικοδομητικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία», δήλωσε, σύμφωνα με το IRIB.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αμπάς Αραγτσί Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
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