Νέα προειδοποίηση στα κράτη του Κόλπου απηύθυνε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας αποτελούν «νόμιμους στόχους».

«Προειδοποιήσαμε τα κράτη της περιοχής ότι οι αμερικανικές βάσεις που χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ιράν αποτελούν νόμιμους στόχους», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από τη Ραδιοτηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB).

🚨FM Araghchi: We warned regional states that US bases used for any aggression against Iran are legitimate targets. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) June 5, 2026

Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι «το να στέκεται κανείς απέναντι στη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου, εξοπλισμένη με πυρηνικά όπλα, επί 40 ημέρες δεν είναι αστείο» και ότι «ο κόσμος έχει αντιληφθεί την πραγματική δύναμη του ιρανικού έθνους».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε παράλληλα ότι η Τεχεράνη επιδιώκει καλές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία.

«Δεσμευόμαστε να καλλιεργήσουμε βιώσιμες και εποικοδομητικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία», δήλωσε, σύμφωνα με το IRIB.

“Standing against the world’s greatest power, equipped with nuclear weapons, for 40 days is no joke.

World has realized the true power of the Iranian nation” stated Iran’s FM, adding: “We are committed to fostering sustainable, constructive ties with Saudi Arabia.” pic.twitter.com/juJ7939s1m — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) June 5, 2026

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.