Ιταλία: Πολύ φιλόδοξος ο στόχος του 2% του ΑΕΠ που ζητά το ΝΑΤΟ

«Στο μέτωπο της άμυνας, παρά τους σημαντικούς πόρους που έχουν διατεθεί, ο στόχος του 2% του ΑΕΠ που ζητά το ΝΑΤΟ είναι πολύ φιλόδοξος και δεν είναι απόλυτα συμβατός -ειδικότερα- με τη διαθέσιμη οικονομική κάλυψη, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι, μιλώντας στην επιτροπή προϋπολογισμού της Γερουσίας της Ρώμης.

«Υπό το φως των πόρων που διατίθενται στον νέο κρατικό προϋπολογισμό, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για την άμυνα θα φτάσουμε στο 1,57% για το 2025, στο 1,58% για το 2026 και στο 1,61% για το 2027», πρόσθεσε ο Τζορτζέτι.

Αναφερόμενος, δε, στην εσωτερική πραγματικότητα της Ιταλίας, ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Μελόνι δήλωσε έκπληκτος από την αρνητική στάση των συνδικάτων, σε σχέση με το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού. Διότι, όπως τόνισε, «η κυβέρνηση έδωσε προτεραιότητα στο να διαθέσει πόρους για τις οικογένειες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και προκαλεί έκπληξη το ότι η συγκεκριμένη κίνηση αμφισβητείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και από δυνάμεις που θα έπρεπε να υπερασπίζουν τους δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους».

«Ο στόχος μας είναι να δοθεί νέα ώθηση στην αγοραστική ζήτηση και να στηρίξουμε την ανάπτυξη», ολοκλήρωσε ο Τζανκάρλο Τζορτζέτι.

