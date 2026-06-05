Το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 12.40, στο Pet Stories, ο Σωτήρης Καλυβάτσης έρχεται στην παρέα μας μαζί με τη Ρούλα, τη σκυλίτσα που έχει κλέψει την καρδιά του και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του. Ο αγαπημένος ηθοποιός και παρουσιαστής μιλά με χιούμορ αλλά και συγκίνηση για την επεισοδιακή γνωριμία τους, αποκαλύπτοντας πως η Ρούλα είναι μια ιδιαίτερη σκυλίτσα που συμμετέχει ακόμη και σε γυρίσματα.

«Η αγάπη που εισπράττεις από τα ζώα είναι μοναδική και ξεχωριστή», εξομολογείται, ενώ δεν διστάζει να παραδεχτεί ότι, παρότι τον δυσκολεύουν οι τρίχες, έχει κάνει μεγάλη παραχώρηση για χάρη της. Αναφέρεται ακόμη στη βαθιά και ουσιαστική σχέση που τους συνδέει, τονίζοντας πως «η σχέση μου με τη Ρούλα είναι πατρική».

Μαθαίνουμε τι είναι το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και γιατί αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία των ζώων. Τι σημαίνει στην πράξη για κάθε κηδεμόνα κατοικιδίου, ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αλλά και πώς η σωστή καταγραφή των ζώων συμβάλλει στον περιορισμό των αδέσποτων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση περιστατικών απώλειας ή εγκατάλειψης.

Ανακαλύπτουμε τα βίντεο που ξεχώρισαν στο διαδίκτυο και απολαμβάνουμε μοναδικές στιγμές γεμάτες γέλιο και τρυφερότητα από τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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