Οι αρχές στην Ιαπωνία αναζητούσαν σήμερα μια αρκούδα την οποία περιέγραψαν ως «εξαιρετικά έξυπνη» και η οποία τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της χώρας, ενώ εικάζουν ότι ξεκλείδωσε ένα παράθυρο και άνοιξε μια βρύση κατά τη διαφυγή της.

Η αρκούδα κατάφερε να διαφύγει το βράδυ της Τετάρτης από το κτίριο όπου είχε καταφύγει μία ημέρα νωρίτερα αφού τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους σε δύο εργοστάσια στη Φουκουσίμα, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης. Ξέφυγε έτσι από κυνηγούς που είχαν εξοπλιστεί με παγίδες και πιστόλια με αναισθητικό.

A bear injured four people after wandering into a residential area of Fukushima, Japan today.



The bear first attacked two workers at a steel plant before moving into a nearby neighbourhood and injuring two more people, including an 80 year old woman.



Schools were temporarily… — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 2, 2026

Το ζώο συνεχίζει να αναζητείται σήμερα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της πόλης, την ώρα που στη χώρα η εμφάνιση αρκούδων είναι όλο και πιο συχνή και αυξάνονται τα περιστατικά επιθέσεων από αυτές.

Τα στοιχεία από το σημείο υποδεικνύουν ότι το ζώο «ξεκλείδωσε μόνο του το παράθυρο» για να διαφύγει, εξήγησε χθες ο δήμαρχος της Φουκουσίμα Γούκι Μπάμπα σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν σημάδια από γρατζουνιές κοντά στην έξοδο.

Η αρκούδα φέρεται επίσης να «άνοιξε τη βρύση» για να πιει νερό, συνέχισε ο δήμαρχος, περιγράφοντας ένα ζώο «εξαιρετικά έξυπνο».

«Με τη συνεργασία κυνηγών, της αστυνομίας και πυροσβεστών, πιστεύω ότι λάβαμε όλα τα δυνατά μέτρα» για να την αιχμαλωτίσουμε, δήλωσε ο Μπάμπα.

Δεκατρείς άνθρωποι, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, σκοτώθηκαν από αρκούδες στην Ιαπωνία την περασμένη χρονιά και φέτος έχουν αυξηθεί τα περιστατικά εμφάνισής τους καθώς τα ζώα ξυπνούν πεινασμένα από τη χειμερία νάρκη.

Στη διάρκεια του περασμένου οικονομικού έτους που έληξε τον Μάρτιο, ο αριθμός των περιστατικών εμφάνισης αρκούδων στη χώρα ξεπέρασε τα 50.000, που είναι υπερδιπλάσιος του προηγούμενου ρεκόρ που καταγράφηκε πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

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