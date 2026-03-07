Άστραψε και βρόντηξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) το Σάββατο για τη στάση του Κιρ Στάρμερ και του Ηνωμένου Βασιλείου απέναντι στη στρατιωτική επιχείρηση που διεξάγουν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, απειλώντας μάλιστα τον Βρετανό πρωθυπουργό ότι θα «θυμάται» αυτή τη στάση του.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο άλλοτε μεγάλος μας σύμμαχος, ίσως ο μεγαλύτερος από όλους, επιτέλους σκέφτεται σοβαρά να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, λίγες ώρες αφότου το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ένα από τα αεροπλανοφόρα του έχει τεθεί σε αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας.

Τα πυρά του Τραμπ είχαν στόχο τον ίδιο τον Βρετανό πρωθυπουργό τον οποίο επέκρινε για την κωλυσιεργία του. «Εντάξει, πρωθυπουργέ Στάρμερ, δεν τα χρειαζόμαστε πλέον - αλλά θα το θυμόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους, αφού έχουμε ήδη κερδίσει!», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα το Σάββατο, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις «για συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις ώστε να αποτραπεί το Ιράν από το να εκτοξεύσει πυραύλους προς την περιοχή».

Κίνηση που κατά τον Ντόναλντ Τραμπ «έρχεται πολύ αργά», όπως είπε όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους στο Air Force One. «Δεν τους χρειαζόμαστε. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα ήταν ωραίο να τους είχαμε πριν από δύο εβδομάδες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν θέλω να μπουν οι Κούρδοι στο Ιράν»

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν την εμπλοκή των κουρδικών δυνάμεων στον πόλεμο με το Ιράν, αντικρούοντας προηγούμενες προσπάθειες της CIA, όπως είχε αναφέρει το CNN, να εξοπλίσει τους Κούρδους με την ελπίδα να πυροδοτηθεί μια εξέγερση.

«Δεν επιδιώκουμε να μπουν οι Κούρδοι στον πόλεμο. Έχουμε πολύ φιλικές σχέσεις με τους Κούρδους, όπως γνωρίζετε, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε τον πόλεμο πιο περίπλοκο απ’ όσο είναι ήδη», δήλωσε ο Τραμπ το Σάββατο μέσα από το Air Force One.

«Ναι, το έχω αποκλείσει. Δεν θέλω να μπουν οι Κούρδοι. Δεν θέλω να δω τους Κούρδους να τραυματίζονται, να σκοτώνονται. Έχουμε καλή σχέση· είναι πρόθυμοι να μπουν, αλλά τους είπα ότι δεν θέλω να μπουν», πρόσθεσε. «Ο πόλεμος είναι ήδη αρκετά περίπλοκος χωρίς να εμπλακούν και οι Κούρδοι», συνέχισε.

Πηγές είχαν προηγουμένως δηλώσει στο CNN ότι η CIA εργαζόταν για να υποκινήσει μια εξέγερση στο Ιράν εξοπλίζοντας κουρδικές δυνάμεις, ενώ ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε ενεργές συζητήσεις με ιρανικές ομάδες της αντιπολίτευσης και με Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ σχετικά με την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης.

Θέλουμε πρόεδρο στο Ιράν που δεν θα οδηγεί τη χώρα του σε πόλεμο

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης το Σάββατο ότι θέλει να έχει ρόλο στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, λέγοντας ότι δεν θέλει να επιστρέφουν οι ΗΠΑ κάθε 10 χρόνια.

«Δεν θέλουμε να επιστρέφουμε κάθε πέντε χρόνια ή κάθε 10 χρόνια και να κάνουμε αυτό. Θέλουμε να επιλέξουμε έναν πρόεδρο που δεν θα οδηγεί τη χώρα του σε πόλεμο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο Axios ότι πρέπει να «εμπλακεί στον διορισμό» του επόμενου ηγέτη του Ιράν. Προηγουμένως είχε δηλώσει στο CNN ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να υπάρξει θρησκευτικός ηγέτης στο Ιράν.

«Λοιπόν, ίσως να είμαι, ναι. Εξαρτάται από το ποιο είναι το πρόσωπο. Δεν έχω πρόβλημα με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Συνεργάζομαι με πολλούς θρησκευτικούς ηγέτες και είναι φανταστικοί», δήλωσε ο Τραμπ στο CNN.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ωστόσο ότι «δεν επιδιώκουμε συμβιβασμό με το Ιράν».

Η Ρωσία δεν βοηθά την Τεχεράνη

Ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα περί εμπλοκής της Ρωσίας στον πόλεμο με το Ιράν και ειδικότερα για την παροχή από τη Μόσχα πληροφοριών στην Τεχεράνη για τις αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως η Ρωσία βοηθά το Ιράν».

Κατηγόρησε το Ιράν για το πλήγμα σε σχολείο της Μινάμπ

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πίσω από τον βομβαρδισμό ενός σχολείο στο Ιράν, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, απάντησε ότι «ήταν το Ιράν» αυτό που έπληξε το σχολείο όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 168 παιδιά και 14 δάσκαλοι, αντικρούοντας αναλύσεις του CNN, άλλων μέσων ενημέρωσης και ειδικών που υποδηλώνουν ότι πιθανότατα ευθύνεται ο αμερικανικός στρατός.

«Με βάση όσα έχω δει, αυτό έγινε από το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα από το Air Force One. Παράλληλα χαρακτήρισε τα ιρανικά πυρομαχικά «πολύ ανακριβή».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ επέρριψε επίσης την ευθύνη στο Ιράν, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Η μόνη πλευρά που στοχοποιεί αμάχους είναι το Ιράν».

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει το ενδεχόμενο το πλήγμα να πραγματοποιήθηκε από προσωπικό του αμερικανικού στρατού, ενώ ο Χέγκσεθ δήλωσε την Τετάρτη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

