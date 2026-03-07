Ένας εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι κάθε αμερικανικό πλοίο που θα εισέλθει στον Κόλπο θα καταλήξει στον βυθό της θάλασσας.

Αυτό έρχεται μετά τη δήλωση του Τραμπ (Trump) νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι το αμερικανικό ναυτικό θα αρχίσει να συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια μέσω του Στενού του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατόν».

Πηγή: skai.gr

