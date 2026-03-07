Λογαριασμός
Το Ιράν προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανικό πλοίο που θα εισέλθει στον Κόλπο θα καταλήξει «στον βυθό»

Έρχεται μετά τη δήλωση του Τραμπ  νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι το αμερικανικό ναυτικό θα αρχίσει να συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια μέσω του Στενού του Ορμούζ 

Αεροπλανοφόρο Ford

Ένας εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι κάθε αμερικανικό πλοίο που θα εισέλθει στον Κόλπο θα καταλήξει στον βυθό της θάλασσας.

Αυτό έρχεται μετά τη δήλωση του Τραμπ (Trump) νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι το αμερικανικό ναυτικό θα αρχίσει να συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια μέσω του Στενού του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατόν».

