Σε αυξημένη ετοιμότητα για απόπλου από το Πόρτσμουθ έχει τεθεί το HMS Prince of Wales, ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα της Βρετανίας, όπως αποκαλύπτει το BBC.

Πηγές από τον τομέα της άμυνας αναφέρουν ότι το πλήρωμα ενημερώθηκε πως πρέπει να είναι έτοιμο να αποπλεύσει μέσα σε πέντε ημέρες. Μέχρι τώρα, ο λεγόμενος «χρόνος ετοιμότητας για απόπλου» του πλοίου ήταν 14 ημέρες.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να τροφοδοτήσει εικασίες ότι το αεροπλανοφόρο θα μπορούσε να αναπτυχθεί στη Μεσόγειο, προκειμένου να συμβάλει στην υπεράσπιση βρετανικών συμφερόντων που απειλούνται λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση Στάρμερ έχει κατηγορηθεί ότι δεν αντέδρασε αρκετά γρήγορα για την προστασία της Κύπρου από εχθρικά drones και πυραύλους. Έχει ανακοινώσει ότι το αντιτορπιλικό Type 45 HMS Dragon θα αναπτυχθεί στην περιοχή, ωστόσο δεν θα είναι έτοιμο να αποπλεύσει πριν από την επόμενη εβδομάδα.

Το HMS Prince of Wales βρίσκεται στο Πόρτσμουθ για εργασίες τακτικής συντήρησης ενόψει προγραμματισμένης ανάπτυξης στον Βόρειο Ατλαντικό και την Αρκτική αργότερα μέσα στο έτος.

Η ομάδα μάχης του αεροπλανοφόρου επρόκειτο να συμμετάσχει στην επιχείρηση Operation Firecrest, μαζί με συμμάχους από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την αποτροπή ρωσικής επιθετικότητας στον λεγόμενο «Υψηλό Βορρά».

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας επιβεβαίωσε την αλλαγή του καθεστώτος ετοιμότητας του αεροπλανοφόρου.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία του στη Μέση Ανατολή από τον Ιανουάριο, ενώ πρόσθεσε ότι η αλλαγή στο επίπεδο ετοιμότητας του αεροπλανοφόρου έγινε για την περίπτωση που χρειαστεί να αναπτυχθεί

«Ενισχύουμε τη στρατιωτική παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου στη Μέση Ανατολή από τον Ιανουάριο και έχουμε ήδη αναπτύξει μέσα για την προστασία Βρετανών πολιτών και των συμμάχων μας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών Typhoon και F-35, συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και επιπλέον 400 στρατιωτικών στην Κύπρο. Από την έναρξη των επιθέσεων, βρετανικά μαχητικά βρίσκονται στον αέρα καταρρίπτοντας drones, ενώ έχουμε αποστείλει επιπλέον μέσα στην περιοχή για περαιτέρω ενίσχυση της αεράμυνας, μεταξύ των οποίων περισσότερα Typhoon και ελικόπτερα Wildcat με πυραύλους κατά drones. Το HMS Prince of Wales βρισκόταν ήδη σε πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και αυξάνουμε περαιτέρω την προετοιμασία του αεροπλανοφόρου, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για τον απόπλου του σε περίπτωση οποιασδήποτε ανάπτυξης», ανέφερε χαρακτηριστικά



