Γερμανίδες πρωτοπόροι του γυναικείου κινήματος

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στα τέλη του 18ου αιώνα, οι γυναίκες στην Ευρώπη άρχισαν να απαιτούν περισσότερα δικαιώματα, με τη Γαλλία να θέτει τις βάσεις για ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα μετά την Επανάσταση του 1789.

Στη Γερμανία, η πολιτική ενεργοποίηση των γυναικών καθυστέρησε περίπου μισό αιώνα, με σημαντική παρουσία από το 1843 και μετά.

Η Λουίζε Όττο-Πέτερς, πρωτοπόρος στη Γερμανία, τόνιζε ότι η συμμετοχή των γυναικών στα κρατικά ζητήματα δεν ήταν δικαίωμα αλλά καθήκον, ίδρυσε το 1865 τον «Σύνδεσμο Εκπαίδευσης Γυναικών Λειψίας» και αγωνίστηκε δημοσιεύοντας άρθρα με ανδρικό ψευδώνυμο παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να την φιμώσει.

Οι Γερμανίδες ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών δεν ήταν τόσο ριζοσπαστικές όσο οι «αδελφές» τους στην Αγγλία. Αλλά πολέμησαν γενναία. Αφιέρωμα με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας.Στα τέλη του 18ου αιώνα, οι γυναίκες στην Ευρώπη άρχισαν να απαιτούν περισσότερα δικαιώματα για τις ίδιες. Ακόμα και τότε, συμμετείχαν σε επαναστατικές δράσεις, ειδικά στη Γαλλία, η οποία, μετά την Επανάσταση του 1789, έθεσε τις βάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και την ισότητα. Στη Γερμανίαθα χρειαζόταν άλλο μισό αιώνα πριν ένας μεγάλος αριθμός γυναικών γίνει πραγματικά πολιτικά ενεργός και εκφράσει τις απόψεις του.



Η Πρωτοπόρος

Πηγή: Deutsche Welle

Το 1843 μια νεαρή γυναίκα ονόματι Λουίζε Όττο-Πέτερς εμφανίστηκε στο κοινό, διακηρύσσοντας δυνατά τις απόψεις της. Η συμμετοχή των γυναικών στα συμφέροντα του κράτους «δεν ήταν δικαίωμα, αλλά καθήκον». Η τότε 24χρονη είχε μείνει ορφανή σε ηλικία 16 ετών. Μετά τον θάνατο των γονιών της κληρονόμησε μια σημαντική περιουσία. Εκπλήρωσε τη φιλοδοξία της και έγινε συγγραφέας, συνθέτοντας ποιήματα, δοκίμια, κοινωνικά κριτικά μυθιστορήματα και δημοσιογραφικά άρθρα. Δημοσίευσε τα τελευταία με το ανδρικό ψευδώνυμο Όττο Στερν. Η κυβέρνηση την πρόσεξε και προσπάθησε να την φιμώσει. Αλλά η Λουίζε δεν φοβήθηκε και ίδρυσε τον «Σύνδεσμο Εκπαίδευσης Γυναικών Λειψίας» το 1865.Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκε στη Λειψία ένα μεγάλο γυναικείο συνέδριο. Οι εφημερίδες της εποχής έγραφαν περιφρονητικά για τη «Μάχη των Γυναικών της Λειψίας» - αυτό δεν απασχολούσε ιδιαίτερα τις 120 συμμετέχουσες. Ίδρυσαν τον Γενικό Γερμανικό Σύνδεσμο Γυναικών (ADF), με πρόεδρο τη Λουίζε Όττο-Πέτερς για σχεδόν 30 χρόνια. Αυτό πυροδότησε ένα κίνημα που οδήγησε στην ίδρυση πολυάριθμων γυναικείων ενώσεων σε όλη τη Γερμανία.Σχολική Εκπαίδευση για ΚορίτσιαΠρώτος και πιο σημαντικός στόχος: η εκπαίδευση. Αν και η σωστή σχολική εκπαίδευση ήταν αρκετά φυσιολογική για τα αγόρια, τα κορίτσια της εργατικής τάξης έπρεπε να αρχίσουν να κερδίζουν χρήματα από νωρίς. Οι κόρες της μεσαίας τάξης ήταν προετοιμασμένες για τον έγγαμο βίο.Τα κορίτσια που μπορούσαν να διαβάζουν και να γράφουν θεωρούνταν τυχερά. Η δασκάλα Χελένε Λάνγκε ανέλαβε το ζήτημα και έγραψε μια αναφορά στον Πρώσο Υπουργό Παιδείας. Τα αιτήματα: βελτιωμένη εκπαίδευση για τα κορίτσια, μεγαλύτερη επιρροή για τις γυναίκες δασκάλες στην ανατροφή των μαθητών τους και καλύτερη εκπαίδευση για τις γυναίκες δασκάλες.Αλλά οι ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών χρειάζονταν επιμονή. Τελικά, το 1899 και το 1900, κατάφεραν να γίνουν δεκτές σε γερμανικά πανεπιστήμια. Και το 1908, το σχολικό σύστημα θηλέων ανακηρύχθηκε ζήτημα εθνικής σημασίας.Η πολιτική συνείδηση ​Η νεαρή Κλάρα Άισνερ φοίτησε σε σχολή εκπαίδευσης δασκάλων στη Λειψία, όπου γνώρισε τη Γενική Ένωση Γερμανών Γυναικών και άρχισε να ασχολείται με τα δικαιώματά τους. Αυτό που θεωρήθηκε σκανδαλώδες εκείνη την εποχή: ζούσε με τον Ρώσο Όσιπ Τσέτκιν χωρίς να είναι παντρεμένη, πήρε το επώνυμό του και απέκτησε μαζί του δύο γιους. Ως νηπιαγωγός, εντάχθηκε στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, τον πρόδρομο του SPD (Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας) και άρχισε να αγωνίζεται για την πλήρη επαγγελματική και κοινωνική ισότητα των γυναικών. Ίδρυσε το γυναικείο περιοδικό "Die Gleichheit" (Ισότητα). Η Κλάρα Άισνερ, γνωστή και ως Τσέτκιν, είναι εκπρόσωπος του προλεταριακού γυναικείου κινήματος, το οποίο σε αντίθεση με το αστικό γυναικείο κίνημα αφορούσε κυρίως τα δικαιώματα των εργαζόμενων γυναικών.Το 1910 εγκαινίασε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μια ημέρα αγώνα για ισότητα, δημοκρατία, ειρήνη και σοσιαλισμό. Γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1911 με το σύνθημα: «Δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες τώρα!»Το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτικήΗ Ανίτα Άουγκσπουργκ και η σύντροφός της Λίντα Γκουστάβα Χάιμαν ήταν επίσης μεταξύ των αγωνιστριών για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών στη Γερμανία. Το 1902 ίδρυσαν τον γερμανικό «Σύνδεσμο για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών».Η Άουγκσπουργκ και η Χάιμαν ήταν λιγότερο ειρηνικές από τις Γερμανίδες ομολόγους τους - ήθελαν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους χρησιμοποιώντας τις ίδιες βάναυσες μεθόδους με τις σουφραζέτες στην Αγγλία, οι οποίες τόνιζαν τα αιτήματά τους με απεργίες πείνας, βανδαλισμούς και διαδηλώσεις μεγάλης κλίμακας.7Η Άουγκσπουργκ σπούδασε νομική στην Ελβετία - κάτι αδιανόητο στη Γερμανία στα τέλη του 19ου αιώνα. Απέκτησε διδακτορικό και διέθετε την απαραίτητη νομική ειδίκευση προκειμένου να αγωνιστεί για μεταρρυθμίσεις στο γερμανικό Ράιχσταγκ.Ο αγώνας αποδίδει καρπούςΥπήρξαν συνεργασίες με ενώσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το κίνημα των σουφραζετών στην Αγγλία είχε γίνει τόσο ισχυρό που ήταν αδύνατο να αγνοηθεί. Ενώ οι γυναίκες στην Ολλανδία και τη Σκανδιναβία είχαν δικαίωμα ψήφου για χρόνια, οι γυναίκες στη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία και την Αγγλία αγωνίστηκαν για το δικαίωμά τους στην ψήφο μέχρι το 1918, και ακόμη περισσότερο σε άλλες χώρες.Στις 30 Νοεμβρίου 1918, μόλις τρεις εβδομάδες μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η νέα γερμανική «κυβέρνηση του Ράιχ» διακήρυξε: «Όλες οι εκλογές για δημόσιους φορείς θα διεξάγονται στο εξής σύμφωνα με το ίδιο, μυστικό, άμεσο και καθολικό δικαίωμα ψήφου με βάση την αναλογική εκπροσώπηση για όλους τους άνδρες και τις γυναίκες ηλικίας 20 ετών και άνω». Ο νέος νόμος τέθηκε σε ισχύ λίγο αργότερα: τον Ιανουάριο του 1919.Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.