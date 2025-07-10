Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή του για επιβολή δασμών 50% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία, κοινοποιώντας μέσω Truth Social την επιστολή που έστειλε στον βραζιλιάνο ομόλογό του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου, ανέφερε ο Τραμπ.

Στην επιστολή δεν παραλείπει να εκφράσει την υποστήριξή του στον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος δικάζεται για φερόμενη απόπειρα πραξικοπήματος.

Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει τα κράτη της ομάδας BRICS – ιδρυτικό μέλος της οποίας είναι η Βραζιλία –με επιβολή πρόσθετων δασμών 10% εφόσον υιοθετήσουν αντι-αμερικανές πολιτικές, αφότου επέκριναν τη δασμολογική πολιτική του.

Ο πρόεδρος Λούλα, οικοδεσπότης της φετινής συνόδου κορυφής των BRICS, είχε σχολιάσει πως «δεν είναι σοβαρή ενέργεια» ο πρόεδρος μιας χώρας όπως οι ΗΠΑ να απειλεί τον κόσμο με δασμούς μέσω αναρτήσεων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. «Εάν οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς, οι άλλες χώρες έχουν το δικαίωμα να πράξουν το ίδιο», ξεκαθάρισε. Παράλληλα, με αφορμή τα σχόλια Τραμπ υπέρ του Μπολσονάρου, είχε απορρίψει οποιαδήποτε «παρέμβαση» στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.