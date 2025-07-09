Γάζα: Η Χαμάς λέει ότι συμφώνησε να απελευθερώσει 10 ομήρους

Η Χαμάς ανακοίνωσε απόψε ότι συμφώνησε να απελευθερώσει δέκα ομήρους στο πλαίσιο των συνομιλιών για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση, τα σημεία που αποτελούν ακόμη αντικείμενο διαπραγμάτευσης είναι η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας, η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον θύλακα και οι «αυθεντικές εγγυήσεις» για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Η Χαμάς πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες είναι «δύσκολες» λόγω της «αδιαλλαξίας του Ισραήλ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

