Κίνα προς ΗΠΑ: Σταματήστε να γκρινιάζετε ότι είστε θύματα του παγκόσμιου εμπορίου

Οι ΗΠΑ πρέπει να «σταματήσουν να το παίζουν θύματα», αφού «έχουν ανέβει στο τρενάκι της παγκοσμιοποίησης», ανέφεραν τα επίσημα κρατικά μέσα της Κίνας, ενώ ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών κορυφώνεται.

Το βράδυ της Τρίτης, η China Daily, η αγγλόφωνη επίσημη εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, δημοσίευσε άρθρο στο οποίο ανέφερε ότι οι συχνοί ισχυρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ πως οι ΗΠΑ «εξαπατήθηκαν» «εξαπάτησαν το κοινό των ΗΠΑ».

«Οι ΗΠΑ δεν ξεγελιούνται από κανέναν» ανέφερε το άρθρο. «Το πρόβλημα είναι ότι οι ΗΠΑ ζουν πέρα ​​από τις δυνατότητές τους εδώ και δεκαετίες. Καταναλώνουν περισσότερο από ό,τι παράγουν. Έχουν αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες την παραγωγή τους και δανείστηκαν χρήματα για να έχουν υψηλότερο βιοτικό επίπεδο από αυτό που δικαιούνται βάσει της παραγωγικότητάς τους. Αντί να 'εξαπατηθούν', οι ΗΠΑ κάνουν βόλτα με το τρενάκι της παγκοσμιοποίησης».

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν να γκρινιάζουν ότι είναι το θύμα στο παγκόσμιο εμπόριο και να βάλουν τέλος στην ιδιότροπη και καταστροφική συμπεριφορά τους» συνέχιζε το άρθρο.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας αρνήθηκε να υποκύψει στις απαιτήσεις του Τραμπ να έρθει στο τραπέζι και να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους για το μεταξύ τους εμπόριο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ ανέφερε ότι ο Τραμπ δήλωσε χθες πως «η μπάλα είναι στο γήπεδο της Κίνας».

«Η Κίνα πρέπει να συνάψει συμφωνία μαζί μας, και όχι εμείς μαζί της» ανέφερε η δήλωση. «Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της Κίνας και οποιασδήποτε άλλης χώρας εκτός από το ό,τι είναι πολύ μεγαλύτερη».

Αναλυτές και αξιωματούχοι αναμένουν ότι ο εμπορικός πόλεμος θα έχει σημαντικό αντίκτυπο και στις δύο οικονομίες – η Κίνα ήδη πάλευε να ανακάμψει από την πανδημία με χαμηλές καταναλωτικές δαπάνες και υψηλή ανεργία στους νέους.

Την Τετάρτη, το Πεκίνο ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα οικονομικά μεγέθη, κυρίως εξαιτίας των εσπευσμένων εξαγωγών στις ΗΠΑ πριν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί.

Η στατιστική υπηρεσία της Κίνας ανακοίνωσε ότι η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 5,4% το α' τρίμηνο, πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ανώτερος αξιωματούχος της στατιστικής υπηρεσίας προειδοποίησε ωστόσο ότι οι αμερικανικοί δασμοί «θα ασκήσουν πιέσεις στις εξαγωγές και την κινεζική οικονομία».

Ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, πραγματοποιεί επισκέψεις σε ασιατικές χώρες, προκειμένου να ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις του Πεκίνου με άλλες χώρες.

