Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με αποστολή τον τερματισμό των συγκρούσεων στην Ουκρανία και τη Γάζα, αναμένεται να ταξιδέψουν στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το Politico, ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, ενώ ο Ρούμπιο θα συνομιλήσει με τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο Ρούμπιο θα βρίσκεται στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα, πριν αναχωρήσει για την Αφρική. Κατά τον ίδιο, οι δύο πλευρές θα συζητήσουν την Ουκρανία, το Ιράν και τις εμπορικές σχέσεις στον απόηχο του εμπορικού πολέμου του Τραμπ.

Η συνάντηση του Μακρόν με τον Γουίτκοφ έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά τη συνάντηση του απεσταλμένου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Σημειώνεται πως ο Γάλλος πρόεδρος ηγείται των ευρωπαϊκών προσπαθειών να παράσχει στο Κίεβο εγγυήσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης στρατευμάτων στην Ουκρανία, σε περίπτωση εκεχειρίας.

Οι δασμοί επίσης να βρεθούν ψηλά στην ατζέντα. Την περασμένη εβδομάδα, ο Μακρόν δήλωσε ότι η κίνηση του Τραμπ να αναστείλει τους πιο τιμωρητικούς δασμούς του για 90 ημέρες προσφέρει μόνο μια «εύθραυστη» παύση στην ένταση.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που Αμερικανοί αξιωματούχοι ταξιδεύουν στη Γαλλία, μετά την συμμετοχή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς σε σύνοδο κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη τον Φεβρουάριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.