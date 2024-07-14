Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αναχωρήσει την Κυριακή για το Μιλγουόκι όπου θα διεξαχθεί το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στο οποίο θα λάβει και επισήμως το χρίσμα για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Λόγω των φρικτών χθεσινών γεγονότων σκόπευα να καθυστερήσω το ταξίδι μου στο Μιλγουόκι για δύο ημέρες» ανέφερε ο πρώην πρόεδρος σε ανάρτησή του στο προσωπικό του δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης, το Truth Social.

«Όμως δεν θα αφήσω έναν σκοπευτή ή δολοφόνο να μου επιβάλει αλλαγή του προγράμματος ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως, θα αναχωρήσω για το Μιλγουόκι, όπως ήταν προγραμματισμένο», πρόσθεσε.

Το Εθνικό Ρεπουμπλικανικό Συνέδριο ξεκινά τη Δευτέρα στο Ουισκόνσιν του Μιλγουόκι. Ο πρόεδρος της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής (NRC) Μάικλ Γουότλι είπε στο δίκτυο Fox News ότι οι αρχές συνεργάζονται για την ασφάλεια του χώρου, έπειτα από μήνες προετοιμασιών.

Σύμφωνα με το FBI, ο ύποπτος για την «απόπειρα δολοφονίας», όπως την αποκάλεσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία, είναι ο Τόμας Μάθιου Κρουκς από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνιας. Ο νεαρός άνδρας ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικάνων αλλά είχε κάνει και μια δωρεά ύψους 15 δολαρίων σε μια επιτροπή δράσης των Δημοκρατικών όταν ήταν 17 ετών.

Το κίνητρό του δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

