Ο εισαγγελέας του Μπάτλερ έκπληκτος την ευκολία που πλησίασε ο ένοπλος τον Τραμπ

Η ευκολία με την οποία ο ένοπλος που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ έφτασε τόσο κοντά του ήταν «εντυπωσιακή», δήλωσε σήμερα ο εισαγγελέας της κομητείας Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας.

«Ειλικρινά, ξαφνιάστηκα που μπόρεσε να ανέβει σε εκείνη την ταράτσα και να πυροβολήσει», είπε ο εισαγγελέας Ρίτσαρντ Γκόλντινγκερ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC.

«Ξέρω ότι είχαμε μέλη των δυνάμεων της τάξης στο κτίριο και επομένως είναι ακόμη εντυπωσιακότερο ότι κατάφερε να ανέβει εκεί ψηλά», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι το κτίριο στεγάζει ένα υαλουργείο.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας, ο ένοπλος άνοιξε πυρ από απόσταση περίπου 150 μέτρων, έξω από την περίμετρο ασφαλείας της προεκλογικής συγκέντρωσης.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο TMZ δείχνει τον δράστη ξαπλωμένο με την κοιλιά, πάνω στη στέγη ενός κτιρίου, να κρατά ένα τουφέκι.

«Ελπίζω ότι η έρευνα θα καθορίσει πώς συνέβη αυτό αλλά, ναι, το πιο εντυπωσιακό για μένα είναι ότι ενώ έχουμε στον χώρο έναν πρώην πρόεδρο κάποιος κατάφερε να πλησιάσει σε απόσταση περίπου 140 μέτρων, να ανέβει σε μια ταράτσα και να πυροβολήσει», επέμεινε ο εισαγγελέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

