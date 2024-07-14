Οι πρωταγωνιστές του Beverly Hills αποχαιρετούν την Shannen Doherty:

Συγκλονισμένοι συμπρωταγωνιστές της στην θρυλική σειρά «Beverly Hills» αποχαιρετούν την Shannen Doherty η οποία και απεβίωσε σε ηλικία 53 ετών σήμερα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Ο Τζέισον Πρίστλεϊ έκανε μία ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram, εκφράζοντας τη θλίψη του. «Σοκαρισμένος και λυπημένος που έμαθα για τον θάνατο της φίλης μου Σάνεν. Ηταν δύναμη της φύσης και θα μου λείψει. Στέλνω αγάπη και φως στην οικογένειά της σε αυτές τις σκοτεινές στιγμές» έγραψε κάτω από μια κοινή τους φωτογραφία.

Η Γκαμπριέλ Καρτέρις, που υποδύθηκε την Άντρεα στη θρυλική σειρά, έγραψε στην ανάρτησή της: «Τόσο νέα, τόσο λυπηρή. Αναπάσου εν ειρήνη, Σάνεν. Ξέρω ότι ο Λουκ είναι εκεί με ανοιχτές αγκάλες για να σε υποδεχτεί».

