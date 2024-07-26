Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως θα ήταν «ανάρμοστο» να οριστεί τηλεμαχία με την Κάμαλα Χάρις όσο ακόμη η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει λάβει και τυπικά το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος, άρα δεν είναι επισήμως υποψήφια της παράταξης στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου, που διεκδικεί το αξίωμα για τρίτη φορά.

«Θα ήταν ανάρμοστο να προγραμματιστεί οτιδήποτε με τη Χάρις, καθώς οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν κάλλιστα να αλλάξουν γνώμη», σχολίασε η ομάδα του μεγιστάνα, αντιδρώντας σε δήλωση της άλλοτε εισαγγελέα —η οποία θεωρείται πως στην πράξη εξασφάλισε ήδη το χρίσμα και θα αντικαταστήσει τον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στο ψηφοδέλτιο— ότι είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε ντιμπέιτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.