Στους 13 ανέρχεται ο απολογισμός των θυμάτων του ναυαγίου αλιευτικού κοντά στις νήσους Μαλβίνας - γνωστές με την ονομασία Φόκλαντ στη Βρετανία - την Τετάρτη, καθώς η έρευνα για τον εντοπισμό επιζώντων ανεστάλη λόγω της κακοκαιρίας.

Συνολικά, στο Argos Georgia, υπό σημαία Αγίας Ελένης, επέβαιναν 27 μέλη πληρώματος, από τα οποία τα 14 διασώθηκαν και 9 βρέθηκαν νεκρά, σύμφωνα με την Ervik Havfiske Holding, την πλοιοκτήτρια εταιρία.

Τα υπόλοιπα 4μέλη αγνοούνταν και πλέον θεωρούνται νεκρά, καθώς οι αρχές στα νησιά αποφάσισαν να ανασταλεί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, δήλωσε ο Στιγκ Έρβικ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

⚫️ Chegan as peores noticias desde Malvinas polo naufraxio do palangreiro Argos Georgia.



Desde aquí o noso pesar ás súas familias nestes momentos tan difíciles e o noso agradecemento e recoñecemento a todos os participantes nas tarefas de rescate dos supervivintes. pic.twitter.com/EtkUS6yiJV — Consellería do Mar (@MarXunta) July 23, 2024



Το πλήρωμα αποτελούσαν 10 υπήκοοι Ισπανίας, 8 υπήκοοι Ρωσίας, 5 υπήκοοι Ινδονησίας, 2 υπήκοοι Περού και 2 υπήκοοι Ουρουγουάης, ηλικίας μεταξύ 30 και 58 ετών.

«Πρόκειται για τραγικό νέο για τις οικογένειες που έχασαν πατέρες και συζύγους», τόνισε ο κ. Έρβικ.

Οι αρχές στην υπεράκτια βρετανική κτήση ανακοίνωσαν πως θα ξαναρχίσουν την επιχείρηση έρευνας, με άλλη φύση πλέον, για τον εντοπισμό των πτωμάτων των ναυτικών, μόλις βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες.

Το Argos Georgia βρισκόταν σε απόσταση περίπου 200 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Στάνλι όταν ναυάγησε.

Το ένα από τα μέλη του πληρώματος βρισκόταν ακόμη για νοσηλεία στο νοσοκομείο King Edward VII Memorial στη Στάνλι, την πρωτεύουσα των Φόκλαντ, χθες Πέμπτη, πάντως η κατάστασή του δεν ήταν σοβαρή.

Άλλα 12 μέλη του πληρώματος έλαβαν εξιτήριο και διαμένουν σε ξενοδοχείο. Ο τελευταίος επιζώντας, που διασώθηκε από τράτα, αναμενόταν ακόμη να φθάσει χθες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.