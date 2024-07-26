Λευκός Οίκος: Ο Μπάιντεν κάλεσε τον Νετανιάχου να «οριστικοποιήσει» τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε χθες Πέμπτη τον ισραηλινό πρωθυπουργό να «οριστικοποιήσει» τη συμφωνία για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε δελτίο Τύπου για τη συνάντηση που δημοσιοποίησε.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν αναφέρθηκε «στην ανάγκη να γεφυρωθούν τα εναπομείναντα κενά, να οριστικοποιηθεί η συμφωνία το συντομότερο δυνατόν, να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους και να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με το κείμενο.

Ακόμη, ο Δημοκρατικός κάλεσε να αρθούν τα εμπόδια στη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, να αποκατασταθούν βασικές υπηρεσίες, καθώς και να προστατεύονται οι άμαχοι στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας ταυτόχρονα την «ακλόνητη» δέσμευση των ΗΠΑ στην «ασφάλεια του Ισραήλ» έναντι «όλων των απειλών από το Ιράν και ενδιαμέσους του», συμπεριλαμβανομένων «της Χαμάς, της Χεζμπολά και των Χούθι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

