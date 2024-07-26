Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρολάρουν την κυβέρνηση Ερντογάν: Αίτημα να μετονομαστεί η γαλοπούλα (turkey) σε... Türkiye (Τουρκία)

Η κυβέρνηση Ερντογάν κατάργησε τη μετάφραση Turkey για την Τουρκία στα αγγλικά επειδή θυμίζει το συμπαθές πτηνό και χρησιμοποιεί πλέον το Türkiye 

Τρολάρουν τον Ερντογάν: Αίτημα να μετονομαστεί η γαλοπούλα (turkey) σε... Türkiye (Τουρκία)

Κάποιοι αποφάσισαν να τρολάρουν την Τουρκία δημιουργώντας αίτημα σε σχετική πλατφόρμα η γαλοπούλα (turkey) να μετονομαστεί σε... Türkiye!

«Αλλάξτε το όνομα αυτού του πουλιού σε Türkiye» είναι ο τίτλος του χιουμοριστικού αιτήματος στην ιστοσελίδα change.org όπου διατυπώνονται διάφορα αιτήματα.

Σημειώνεται ότι από το 2021 η κυβέρνηση Ερντογάν κατάργησε τη μετάφραση Turkey για την Τουρκία στα αγγλικά επειδή είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται και για το συμπαθές πτηνό και πλέον σε όλα τα επίσημα έγγραφα στα αγγλικά χρησιμοποιεί το Türkiye.

Μέχρι στιγμής το αίτημα ξεπέρασε τον πρώτο στόχο των 200 υπογραφών και συνεχίζει για τον δεύτερο στόχο των 500...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark