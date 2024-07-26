Τρολάρουν τον Ερντογάν: Αίτημα να μετονομαστεί η γαλοπούλα (turkey) σε... Türkiye (Τουρκία)

Κάποιοι αποφάσισαν να τρολάρουν την Τουρκία δημιουργώντας αίτημα σε σχετική πλατφόρμα η γαλοπούλα (turkey) να μετονομαστεί σε... Türkiye!

«Αλλάξτε το όνομα αυτού του πουλιού σε Türkiye» είναι ο τίτλος του χιουμοριστικού αιτήματος στην ιστοσελίδα change.org όπου διατυπώνονται διάφορα αιτήματα.

Σημειώνεται ότι από το 2021 η κυβέρνηση Ερντογάν κατάργησε τη μετάφραση Turkey για την Τουρκία στα αγγλικά επειδή είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται και για το συμπαθές πτηνό και πλέον σε όλα τα επίσημα έγγραφα στα αγγλικά χρησιμοποιεί το Türkiye.

Μέχρι στιγμής το αίτημα ξεπέρασε τον πρώτο στόχο των 200 υπογραφών και συνεχίζει για τον δεύτερο στόχο των 500...

Πηγή: skai.gr

