Κάμαλα Χάρις: Είμαι έτοιμη για ντιμπέιτ με τον Τραμπ

Η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις δήλωσε έτοιμη να συμμετάσχει σε ντιμπέιτ με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Και θα σας πω ότι είμαι έτοιμη να συζητήσω με τον Ντόναλντ Τραμπ. Συμφώνησα να γίνει το ντιμπέιτ στην ημερομηνία που είχε καθοριστεί στις 10 Σεπτεμβρίου, και που ο ίδιος είχε συμφωνήσει σε αυτό προηγουμένως. Τώρα φαίνεται ότι κάνει πίσω. Αλλά είμαι έτοιμη», είπε η Χάρις στους δημοσιογράφους μετά την προσγείωση στην Κοινή Βάση Άντριους.

Σε ό,τι αφορά την ημερομηνία, το επιτελείο του Τραμπ και του προέδρου Τζο Μπάιντεν είχαν προηγουμένως συμφωνήσει σε δύο ντιμπέιτ φέτος, ένα στο CNN τον Ιούνιο και ένα δεύτερο στο ABC στις 10 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι σαφές εάν αυτή η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί τώρα που ο Μπάιντεν έχει εγκατέλειψε .

Εν τω μεταξύ, το Fox News πρότεινε ντιμπέιτ μεταξύ Τραμπ και Χάρις για τις 17 Σεπτεμβρίου. Η Χάρις στις σημερινές της δηλώσεις δεν διευκρίνισε εάν θα δεχόταν να συμμετάσχει στο ντιμπέιτ που πρότεινε το Fox News.

«Νομίζω ότι οι ψηφοφόροι αξίζουν να δουν τις διαφορές που υπάρχουν σε αυτήν την κούρσα σε μία συζήτηση. Και έτσι είμαι έτοιμη, ας πάμε», είπε η Χάρις την Πέμπτη.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους σε μια συνέντευξη Τύπου ότι θέλει να συζητήσει με τη Χάρις, αλλά ότι δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε τίποτα.



Πηγή: skai.gr

