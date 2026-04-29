«Release the UFO Files - και όχι the Epstein Files». Υποδεχόμενος την Τετάρτη τους αστροναύτες της αποστολής Artemis II στο Οβαλ Γραφείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε ότι «σύντομα» η αμερικανική κυβέρνηση θα δημοσιεύσει τα αρχεία για τα UFO (Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα).

«Θα δημοσιεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στο εγγύς μέλλον... Νομίζω ότι κάποια από αυτά θα είναι αρκετά ενδιαφέροντα» τόνισε χαρακτηριστικά, ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο.

Τα τελευταία δύο χρόνια, υπάρχει μια διακομματική προσπάθεια στις ΗΠΑ (με πρωταγωνιστές όπως ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ) για τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων που αφορούν τα UFO.

Ο Τραμπ αρέσκεται στο να παρουσιάζεται ως ο ηγέτης που «ξεσκεπάζει το Deep State», το αμερικανικό βαθύ κράτος. Υπονοώντας ότι η κυβέρνηση έκρυβε την αλήθεια για δεκαετίες, ενισχύει την εικόνα του ως του ανθρώπου που φέρνει το «φως» στα μυστικά του Πενταγώνου, κάτι που θα ήταν και ο ιδανικός αντιπερισπασμός από την κρίση στο Ιράν.

