Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συζήτησε μια πιθανή εκεχειρία στην Ουκρανία στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πρότεινα μια μικρή εκεχειρία στην Ουκρανία. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει... Το ανακοίνωσε ήδη; Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση, τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ.

«Νομίζω ότι ο Πούτιν θα ήθελε να δει μια λύση για την Ουκρανία. Αυτό είναι καλό... Νομίζω ότι ο Πούτιν ήταν έτοιμος να κάνει μια συμφωνία πριν από λίγο καιρό. Νομίζω ότι "κάποιοι άνθρωποι" τον δυσκόλεψαν να κάνει μια συμφωνία» ανέφερε με νόημα.

Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «ο Πούτιν θα ήθελε να βοηθήσει».

«Ο Πούτιν μου είπε ότι θα ήθελε να συμμετάσχει στον εμπλουτισμό αν μπορεί να μας βοηθήσει να το αποκτήσουμε (το ιρανικό ουράνιο). Είπα ότι ‘’θα προτιμούσα να εμπλακείς στον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία’’».



PRESIDENT TRUMP: We’ve knocked out Iran’s navy, air force, and anti-aircraft. They have a small percentage of missile making facilities. The rest could come very quickly if we don’t make a deal.



Iran isn't going to have a nuclear weapon. They know it. Everybody else does too. — Department of State (@StateDept) April 29, 2026

«Ούτε ο Πούτιν θέλει να δει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα».

Τώρα το Ιράν απλώς πρέπει να πει «παραδιδόμαστε» διεμήνυσε. «Το Ιράν έχει διανύσει μεγάλη απόσταση· το ερώτημα είναι αν θα προχωρήσει αρκετά» δήλωσε με νόημα ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αυτή τη στιγμή, δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία εκτός αν συμφωνήσουν ότι δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα... Έχουμε ισοπεδώσει το ναυτικό, την αεροπορία και τα αντιαεροπορικά συστήματα του Ιράν. Έχουν ένα μικρό ποσοστό εγκαταστάσεων κατασκευής πυραύλων. Τα υπόλοιπα θα μπορούσαν να έρθουν πολύ γρήγορα αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία.» είπε.

Ο πρόεδρος Τραμπ διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες για το Ιράν διεξάγονται τηλεφωνικά, αφότου ακύρωσε το ταξίδι των Αμερικανών διαπραγματευτών στο Πακιστάν για να μιλήσουν με αξιωματούχους της Τεχεράνης.

Αφήνοντας εκ νέου αιχμές για τον Κιρ Στάρμερ, σχολίασε πως «αν εξαρτιόταν από τον Βασιλιά Κάρολο, πιθανότατα θα μας είχε βοηθήσει με το Ιράν».

Χαρακτήρισε επίσης «σπουδαία» την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC και τον OPEC+.

Για τον Ισραηλινό πρόεδρο Χέρτζογκ σχολίασε ότι «θα γίνει εθνικός ήρωας αν δώσει χάρη στον Μπίμπι (σ.σ Νετανιάχου). Έχει δίκη εν μέσω πολέμου; Έλεος!»

Για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δήλωσε ότι «είναι καλή στιγμή να μειώσουμε τα επιτόκια», εντούτοις η Fed διατήρησε τα επιτόκια σταθερά.

Διαβάστε ΕΔΩ για όλες τις εξελίξεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

