Τραμπ: Ακύρωσα την αποστολή απεσταλμένων στο Πακιστάν - «Ούτε οι ίδιοι ξέρουν ποιος είναι υπεύθυνος»

«Εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, εκείνοι κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να μας καλέσουν!!!» έγραψε πο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι ακύρωσε την αποστολή των απεσταλμένων του για διαπραγματεύσεις με την ιρανική αντιπροσωπεία στο Πακιστάν.

«Πάρα πολύς χρόνος χάνεται στα ταξίδια, πάρα πολλή δουλειά!» έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social, προσθέτοντας ότι επικρατεί «σύγχυση» ως προς το ποιος έχει τον έλεγχο στην Τεχεράνη. «Υπάρχουν έντονες εσωτερικές αντιπαραθέσεις και σύγχυση στην “ηγεσία” τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος, ούτε οι ίδιοι», ανέφερε.

«Επίσης, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, εκείνοι κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να μας καλέσουν!!!», κατέληξε.

