Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι στο Πακιστάν των απεσταλμένων Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ για συνομιλίες με το Ιράν, μετέδωσε το Σάββατο το Fox News.

Σύμφωνα με το δίκτυο, ο ίδιος ο Τραμπ γνωστοποίησε την απόφασή του σε δηλώσεις του στο Fox.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν αξίζει να πραγματοποιήσει η αμερικανική αντιπροσωπεία μία πτήση 18 ωρών προς το Πακιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «κρατούν όλα τα χαρτιά» στη σύγκρουση με το Ιράν.

Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη μπορεί να επικοινωνήσει με την Ουάσιγκτον όποτε το επιθυμεί.

«Είπα στους ανθρώπους μου πριν από λίγο, ετοιμάζονταν να φύγουν, και τους είπα: “Όχι, δεν πρόκειται να κάνετε μια 18ωρη πτήση για να πάτε εκεί. Έχουμε όλα τα χαρτιά. Μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν, αλλά δεν θα κάνετε άλλες 18ωρες πτήση για να κάθεστε και να μιλάτε για το τίποτα”», ανέφερε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

