Σε δηλώσεις του σήμερα τηλεφωνικά στο Reuters, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) τόνισε ότι το Ιράν θέλει να συζητήσει αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ, με στόχο την ικανοποίηση των αμερικανικών απαιτήσεων.

«Οι αξιωματούχοι μας που διαπραγματεύονται με το Ιράν, συναλλάσονται με τους ανθρώπους που έχουν τώρα τα ηνία» πρόσθεσε, ενώ τόνισε και ότι σχεδιάζει να συζητήσει περαιτέρω το Ιράν καθώς και άλλα θέματα, με τον βασιλιά Κάρολο την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

