Ισραήλ: Η Χαμάς έχει «επαρκείς ποσότητες τροφίμων για μια επιδημία παχυσαρκίας»

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα ότι η Χαμάς έχει «επαρκείς ποσότητες τροφίμων, τόσες για επιδημία παχυσαρκίας», στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός ζήτησε να βομβαρδιστούν οι αποθήκες τροφίμων στον παλαιστινιακό θύλακα, μια ημέρα την αναστολή από την ισραηλινή κυβέρνηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η Χαμάς συσσωρεύει επί μήνες προμήθειες», είπε ο εκπρόσωπος Ντέιβιντ Μένσερ σε συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ.

«Έχουν αρκετά τρόφιμα για να φέρουν μια επιδημία παχυσαρκίας, αλλά τους μόνους που βλέπετε να παχαίνουν είναι μέλη της Χαμάς (...). Κανείς δεν πεινάει στη Χαμάς», πρόσθεσε.

Ο ΟΗΕ, καθώς και πολλά αραβικές χώρες, κατήγγειλαν το Ισραήλ για την αναστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και ζήτησε την άμεση επαναφορά ροής της βοήθειας.

Από τις 19 Ιανουαρίου, εκατοντάδες φορτηγά που μεταφέρουν καθημερινά τρόφιμα, ιατρικές προμήθειες, καύσιμα και είδη πρώτης ανάγκης έχουν βοηθήσει στην ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού περισσότερων από 2 εκατομμυρίων ανθρώπων που βρίσκεται αντιμέτωποι με λιμό και ασθένειες, μετά από 15 μήνες ανελέητων ισραηλινών βομβαρδισμών στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που πυροδοτήθηκε από την επίθεση μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ εξήρε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την απόφασή του να σταματήσει την είσοδο βοήθειας στη Γάζα, ζητώντας να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και να βομβαρδίσει τις υπάρχουσες αποθήκες όπου φυλάσσεται βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, ώστε να «προκληθεί ασφυξία στη Χαμάς και να την κάνει να παραδοθεί και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας».

«Για να συμβεί αυτό, η Γάζα πρέπει να βιώσει κόλαση. Και κόλαση σημαίνει επίσης βομβαρδισμό όλων των αποθηκών βοήθειας που κατέχει η Χαμάς» καθώς και διακοπή της παροχής ηλεκτρισμού και νερού, είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

