Διαβουλεύσεις Τουρκίας - Βρετανίας για τη Συρία

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Η Άγκυρα συνεχίζει τις προσπάθειες να ενταχθεί στις νέες πολιτικές ασφάλειας της Ευρώπης και να προωθήσει την καταλληλότητά της σε νέες διαπραγματευτικές ανάγκες, όπως στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ- Ουκρανίας. Παράλληλα, διατηρεί τη στενή συνεργασία της με τη Συρία υπό το μεταβατικό καθεστώς του Αλ Σάρα, το οποίο ανακοίνωσε χθες ότι ετοιμάζεται να συντάξει συνταγματική διακήρυξη που θα ρυθμίζει τη μεταβατική φάση στη Συρία μετά την πτώση του Άσαντ.



Στο πλαίσιο αυτό, μία ημέρα μετά την έκτακτη Σύνοδο στο Λονδίνο για την Ουκρανία, Τουρκία και Βρετανία πραγματοποιούν συνάντηση στην Άγκυρα με κεντρικό θέμα τη Συρία. Επίκεντρο της σημερινής συνάντησης είναι η ασφάλεια, η σταθερότητα και η οικονομική κατάσταση στη Συρία. Επικεφαλής των διαβουλεύσεων θα είναι ο Τούρκος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Νου Γιλμάζ και από πλευράς Βρετανίας, ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός Εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, Hamish Falconer.



Οι σημερινές διαβουλεύσεις αναμένεται να τονίσουν τη σημασία της διεθνούς υποστήριξης για τα βήματα που έλαβε η συριακή κυβέρνηση προς την εθνική συμφιλίωση εντός ενός πλαισίου της κεντρικής κυβέρνησης. Ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών Γιλμάζ αναμένεται επίσης να τονίσει την αναγκαιότητα άρσης όλων των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Συρία, χωρίς προϋποθέσεις, για να διευκολυνθεί η ανοικοδόμηση και η οικονομική της ανάπτυξη. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι «δεν υπάρχει χώρος για τρομοκρατία στο μέλλον της Συρίας» και οι συνομιλίες θα αναφερθούν επίσης στην «ανάγκη να σταματήσουν οι ενέργειες του Ισραήλ, που παραβιάζουν και απειλούν την κυριαρχία της Συρίας».

