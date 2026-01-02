Σαντίκ Καν κατά Τραμπ: «Είναι νταής και έχει εμμονή μαζί μου»

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Νέο επεισόδιο στην κόντρα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, με τον δεύτερο να χαρακτηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο «νταή» και να τον κατηγορεί ότι εκτοξεύει «μίσος και χολή» εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες εβδομάδες ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Καν «απαίσιο, μοχθηρό και αηδιαστικό». Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι η εκλογή του μουσουλμάνου δημάρχου οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι υπάρχουν «τόσοι πολλοί» μετανάστες στη βρετανική πρωτεύουσα.

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Σαντίκ Καν υποστήριξε ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει «εμμονή» μαζί του, ενώ παρέθεσε ένα προσωπικό βίωμα για το πώς αντιμετωπίζει τέτοιες συμπεριφορές.

«Έμαθα όταν ήμουν 9 ετών ότι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις έναν νταή, είτε αυτός βρίσκεται στην παιδική χαρά είτε στον Λευκό Οίκο, είναι να ορθώσεις το ανάστημά σου απέναντί του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Καν και πρόσθεσε: «Δεν κερδίζεις περισσότερο σεβασμό από έναν νταή με το να ζαρώνεις από φόβο».

Ο Δήμαρχος του Λονδίνου ξεκαθάρισε πως η στάση του δεν είναι ζήτημα προσωπικής αντιδικίας, αλλά καθήκοντος απέναντι στους πολίτες που εκπροσωπεί.

«Όταν κάποιος επιτίθεται στην πόλη μου, στους πολίτες μας, στις αξίες μας και στον τρόπο ζωής μας, όταν κάποιος προβαίνει σε συγκεκριμένες γενικεύσεις για τους πιστούς μιας θρησκείας, θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο να υψώσεις το ανάστημά σου εναντίον του», τόνισε.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας σημείωσε ότι συχνά επιλέγει να αγνοεί τις προκλήσεις, αλλά υπάρχουν όρια. «Ειλικρινά πιστεύω ότι έχει εμμονή. Υπήρξαν πολλές περίοδοι που είπε φρικτά πράγματα και δεν απάντησα, επειδή είμαι πολύ απασχολημένος για να εμπλακώ σε κουτσομπολιά και σε αυτού του είδους την αξιολύπητη συμπεριφορά».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.