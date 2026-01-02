Κραν Μοντανά: Νεαρός Ιταλός γκόλφερ το πρώτο θύμα που ταυτοποιήθηκε

Το πρώτο θύμα της φονικής πυρκαγιάς του μπαρ στο Κραν Μοντανά που ταυτοποιήθηκε είναι ο νεαρός Ιταλός παίκτης του γκολφ Εμανουέλε Γκαλεπίνι.

Την ταυτότητα του θύματος αποκάλυψε η ιταλική ομοσπονδία γκολφ, που ανακοίνωσε ότι θρηνεί την απώλεια ενός νεαρού αθλητή ο οποίος «ενσάρκωνε το πάθος και τις αυθεντικές αξίες».

«Αυτή την ώρα της μεγάλης θλίψης, η σκέψη μας είναι στην οικογένειά του και σε όσους τον αγαπούσαν» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η σελίδα του στον ιστότοπο World Amateur Golf Ranking τον περιέγραφε ως έναν Ιταλό νεαρό παίκτη γκολφ που ζει στο Ντουμπάι, ο οποίος «λατρεύει να παίζει γκολφ, να αγωνίζεται και να τρώει».

Η σελίδα αναφέρει ότι ήταν μέλος της ιταλικής εθνικής ομάδας και η καλύτερη κατάταξή του ήταν στη θέση 2.440.

Η σελίδα του Εμανουέλε στο Instagram τον περιγράφει ως σεφ πλήρους απασχόλησης και παρουσιάζει μια φωτογραφία του με τον παίκτη γκολφ Rory McIlroy πριν από δύο χρόνια, με τη λεζάντα «Εικόνα της χρονιάς».

Πηγή: skai.gr

