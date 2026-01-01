Η Ρωσία ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν την καταδίωξη ενός πετρελαιοφόρου που κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα και πλέον διαφεύγει από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανέφεραν οι New York Times την Πέμπτη, επικαλούμενοι δύο πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Οι αμερικανικές δυνάμεις καταδιώκουν το δεξαμενόπλοιο, το οποίο ναυτιλιακές οργανώσεις έχουν ταυτοποιήσει ως το Bella 1, εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν την Τετάρτη κυρώσεις σε τέσσερις εταιρείες, τις οποίες κατηγόρησαν ότι δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, καθώς και σε συνδεδεμένα πετρελαιοφόρα, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Η Ρωσία υπέβαλε το επίσημο διπλωματικό αίτημα τη στιγμή που ο Τραμπ επιδιώκει επίσης να μεσολαβήσει για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και η ρωσική πρεσβεία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.