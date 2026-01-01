Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέο μέτωπο έντασης Ρωσίας-ΗΠΑ: «Σταματήστε την καταδίωξη» του δεξαμενόπλοιου από τη Βενεζουέλα

Σύμφωνα με τους New York Times πρόκειται για το τάνκερ που διέφυγε από τον έλεγχο της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ στον Ατλαντικό Ωκεανό τις προηγούμενες μέρες

Τάνκερ

Η Ρωσία ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν την καταδίωξη ενός πετρελαιοφόρου που κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα και πλέον διαφεύγει από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανέφεραν οι New York Times την Πέμπτη, επικαλούμενοι δύο πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Οι αμερικανικές δυνάμεις καταδιώκουν το δεξαμενόπλοιο, το οποίο ναυτιλιακές οργανώσεις έχουν ταυτοποιήσει ως το Bella 1, εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν την Τετάρτη κυρώσεις σε τέσσερις εταιρείες, τις οποίες κατηγόρησαν ότι δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, καθώς και σε συνδεδεμένα πετρελαιοφόρα, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Η Ρωσία υπέβαλε το επίσημο διπλωματικό αίτημα τη στιγμή που ο Τραμπ επιδιώκει επίσης να μεσολαβήσει για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και η ρωσική πρεσβεία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βενεζουέλα τάνκερ Ρωσία ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark