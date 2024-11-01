Στους 13 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση τμήματος της οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς. «Φοβάμαι ότι ο αριθμός αυτός δεν θα είναι ο τελικός» δήλωσε ο Ντάτσιτς.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια.

Σήμερα το μεσημέρι κατέρρευσε η προέκταση της οροφής μπροστά από την είσοδο του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ. Στον χώρο κάτω από την οροφή που κατέρρευσε βρίσκονταν παγκάκια και συνήθως καθημερινά υπάρχουν εκεί πολλοί άνθρωποι που περιμένουν να ταξιδέψουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

