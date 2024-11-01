Σε κατάσταση αναμονής, αβεβαιότητας αλλά και ετοιμότητας βρίσκονται Ισραήλ και Ιράν, ενόψει μίας ενδεχόμενης στρατιωτικής ανταπάντησης της Τεχεράνης μετά την ισραηλινή αεροπορική επίθεση της 26ης Οκτωβρίου. Αντικρουόμενες, ωστόσο, παραμένουν οι ενδείξεις και οι εκτιμήσεις που μεταδίδονται από τα διεθνή μέσα ως προς τον χρόνο, αλλά και ως προς τον τρόπο που θα επιλέξει το Ιράν να ανταπαντήσει.

Ιράν: Πριν ή μετά τις αμερικανικές εκλογές;

Το δεδομένο πάντως είναι ότι, ήδη από τις αρχές της εβδομάδας, ο Ηγέτης της Επανάστασης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να έχει δώσει το «πράσινο φως» για το ιρανικό κτύπημα. Παράλληλα, αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης διαβεβαιώνουν την τοπική κοινή γνώμη και τη διεθνή κοινότητα ότι «το Ιράν θα χτυπήσει το Ισραήλ εντός των επομένων ημερών». Ωστόσο, με την πάροδο των περασμένων ημερών και κατόπιν αναφορών ότι παρατηρήθηκε στρατιωτική κινητικότητα στις τάξεις των φιλοϊρανικών σιιτικών πολιτοφυλακών του Ιράκ, άρχισαν να διατυπώνονται εκτιμήσεις που φέρουν το Ιράν να προτιμά να ανταπαντήσει με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones από τα εδάφη του Ιράκ – χωρίς να αποκλείεται αυτή η επιλογή να συνδυαστεί με ταυτόχρονες επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.



Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζουν πληροφορίες που διέρρευσαν από το CNN και τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο οποίος διαθέτει σημαντικές προσβάσεις στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που αναφέρουν ότι το Ιράν θα προτιμήσει τελικά να μην πραγματοποιήσει τις απειλές του πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της ερχόμενης Τρίτης (5/11). Οι εκτιμήσεις αυτές λαμβάνουν υπ’ όψιν τους το δεδομένο ότι ένα ιρανικό κτύπημα στο Ισραήλ πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ θα βλάψει τους Δημοκρατικούς και θα ενισχύσει τα ποσοστά του Ντόναλντ Τραμπ – μία εξέλιξη που σίγουρα δεν θα επιθυμούσε η κυβέρνηση της Τεχεράνης.

Ισραήλ: Ετοιμότητα αποτροπής ή προληπτική επίθεση;

Από ισραηλινής πλευράς, οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ιρανικού κτυπήματος φαίνεται πως έχουν ολοκληρωθεί, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων συντονισμού με τον ισραηλινό στρατό, που είχε χθες ο Μάικλ Κερίλα, διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή (CENTCOM). Από την άλλη, όμως, κανείς δεν είναι σε θέση να αποκλείσει το ενδεχόμενο, το Ισραήλ να προβεί εκείνο πρώτο σε ένα αποτρεπτικό κτύπημα κατά του Ιράν και των περιφερειακών του συμμάχων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.