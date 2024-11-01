Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από τα επτά drones που εκτοξεύθηκαν στο Ισραήλ και τα οποία αναχαιτίστηκαν από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πέντε από τα drones εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ και δύο από τον Λίβανο.

חיל-האוויר יירט במהלך הלילה שבעה כטב״מים שכוונו לעבר שטח מדינת ישראל



במהלך הלילה שוגרו שבעה כטב״מים לעבר מדינת ישראל ממספר זירות, חיל האוויר באמצעות מטוסי ומסוקי קרב, ומערכות ההגנה האווירית יירט את כלל האיומים.



לאורך חודש אוקטובר יורטו יותר מ-100 כטב״מים.



צה״ל ימשיך לפעול… pic.twitter.com/lDhAJ63W82 — Israeli Air Force (@IAFsite) November 1, 2024

Ο στρατός λέει ότι τα drones καταρρίφθηκαν χρησιμοποιώντας μαχητικά αεροσκάφη, επιθετικά ελικόπτερα και επίγεια συστήματα αεράμυνας.

Μόνο τον Οκτώβριο, περισσότερα από 100 drones εκτοξεύτηκαν στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

