Βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ καταρρίπτει τα drones από το Ιράκ

Μόνο τον Οκτώβριο, περισσότερα από 100 drones εκτοξεύτηκαν στο Ισραήλ - Πέντε από τα drones εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ και δύο από τον Λίβανο

IAF

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από τα επτά drones που εκτοξεύθηκαν στο Ισραήλ και τα οποία αναχαιτίστηκαν από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πέντε από τα drones εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ και δύο από τον Λίβανο.

Ο στρατός λέει ότι τα drones καταρρίφθηκαν χρησιμοποιώντας μαχητικά αεροσκάφη, επιθετικά ελικόπτερα και επίγεια συστήματα αεράμυνας.

Μόνο τον Οκτώβριο, περισσότερα από 100 drones εκτοξεύτηκαν στο Ισραήλ.

