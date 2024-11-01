Ένα εξαιρετικά επίκαιρο ντοκιμαντέρ εντάσσει ο ΣΚΑΪ εκτάκτως στο πρόγραμμά του, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στις 18:40, εν όψει των Αμερικανικών Εκλογών: «TRUMP vs HARRIS: Η μάχη για την Αμερική».

Λίγο πριν τις Αμερικανικές εκλογές του 2024, το αποτέλεσμα φαίνεται να βρίσκεται στον αέρα. Ο βραβευμένος με Emmy δημοσιογράφος Matt Frei σκιαγραφεί τα πορτρέτα των δύο υποψήφιων Προέδρων, Harris και Trump, και παρουσιάζει τα βασικά θέματα πολιτικής που θα καθορίσουν την ψήφο των Αμερικανών. Μπορεί η Harris, η οποία μπήκε στον προεκλογικό αγώνα με καθυστέρηση, να κερδίσει την Προεδρία; Ποια θα είναι η αντίδραση του Trump, ο οποίος φαινόταν να έχει προβάδισμα έναντι του αρχικού υποψήφιου, Προέδρου Biden;

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας των δύο υποψηφίων, αλλά και θέματα της πολιτικής τους ατζέντας. Γερουσιαστές, πολιτικοί αναλυτές, συγγραφείς, καλλιτέχνες αλλά και απλοί άνθρωποι, υποστηρικτές των Trump και Harris δίνουν τη δική τους οπτική στην εκλογική αναμέτρηση για την Προεδρία, που θα επηρεάσει το μέλλον του κόσμου.

Αυτή την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, στις 18:40, μόνο στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

