Toυλάχιστον 10 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε κάμπινγκ στην Οκλαχόμα

Mαζική επίθεση σε κάμπινγκ στο Έντμοντ της Οκλαχόμα προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ατόμων, σύμφωνα με την αμερικανική Mirror.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας του Έντμοντ, Έμιλι Γουόρντ, δήλωσε ότι οι αρχές έλαβαν πολλαπλές αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στη λίμνη Αρκάντια, γύρω στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας (21:00 τοπική).

Ανέφερε ότι, εκτός από τα 10 άτομα που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα που μεταφέρθηκαν με δικά τους μέσα. Είπε ότι οι τραυματίες δεν βρίσκονται όλοι στην ίδια κατάσταση.

🇺🇸 🚨 🏕️

TIROTEO EN CAMPAMENTO DE LAKE ARCADIA OKLAHOMA



MÚLTIPLES HERIDOS EN ESCENA CAÓTICA TRAS DISPAROS NOCTURNOS



⚠️¡SIGUE @ULTIMAHORAENX PARA MÁS!



Un tiroteo reportado sacudió esta noche el campamento Lake Arcadia en Edmond Oklahoma durante una reunión dominical en… pic.twitter.com/2ktzZEZGJm — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) May 4, 2026

«Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών αναμένεται να αλλάξει, καθώς ενδέχεται και άλλα άτομα μεταφέρθηκαν με δικά τους μέσα σε νοσοκομεία της περιοχής», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας του Έντμοντ.

Οι αρχές δεν αποκάλυψαν την ηλικιακή ομάδα των θυμάτων. H Γουόρντ χαρακτήρισε τη συγκέντρωση στο κάμπινγκ ως «μεγάλο πάρτι» και ανέφερε ότι πολλοί από τους παρευρισκόμενους φαινόταν να είναι «νεαροί ενήλικες».

Δεν υπάρχουν προς το παρόν νεότερα σχετικά με την κατάσταση των θυμάτων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί κανένας ύποπτος.

Βίντεο που φαίνεται να έχουν τραβηχτεί στον τόπο του συμβάντος δείχνουν έντονη αστυνομική παρουσία.

Ένας χρήστης του X που βρισκόταν κοντά στον χώρο του κάμπινγκ κατέγραψε την έντονη παρουσία αστυνομικών και ασθενοφόρων και ανέφερε ότι μέχρι στιγμής μέτρησε 7 ασθενοφόρα, 14 αστυνομικά οχήματα και 3 πυροσβεστικά οχήματα.

Η λίμνη Aρκάντια βρίσκεται στον ποταμό Ντιπ Φορκ, πέντε μίλια ανατολικά του Έντμοντ, στην Οκλαχόμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.