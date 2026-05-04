Τουλάχιστον ένα ουκρανικό drone έπληξε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν, μερικές ημέρες πριν από τη στρατιωτική παρέλαση την ημέρα της νίκης (9η Μαΐου) στη Ρωσία.

Ο κ. Σαμπιάνιν ανέφερε μέσω Telegram πως οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων «εργάζονταν επιτόπου» μετά το πλήγμα. Η πολυκατοικία, που η ουκρανική εφημερίδα Kyiv Independent περιέγραψε ως «πολυτελή», βρίσκεται σε δυτική συνοικία της ρωσικής πρωτεύουσας, όπου έχουν την έδρα τους διάφορες πρεσβείες.

Άλλα δυο ουκρανικά drone καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας, συμπλήρωσε ο δήμαρχος Σαμπιάνιν.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - Residents of Moscow reported explosions and a drone attack overnight on Mosfilmovskaya Street in the city's western district.



Moscow Mayor Sergey Sobyanin confirmed the strike, stating that preliminary information showed a drone hitting a residential building in the… pic.twitter.com/4pnWNh84u9 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 4, 2026

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε στα τέλη Απριλίου ότι η φετινή παρέλαση θα γίνει χωρίς τη συμμετοχή αρμάτων μάχης και πυραυλικών συστημάτων.

Η Ρωσία εορτάζει κάθε 9η Μαΐου τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον «μεγάλο πατριωτικό πόλεμο» όπως συνεχίζει να τον αποκαλεί η Μόσχα.

Αν και οι ρωσικές αρχές αναφέρουν συχνά ουκρανικές επιδρομές του είδους στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, γενικά στόχοι είναι αεροδρόμια, στρατιωτικές ή ενεργειακές εγκαταστάσεις. Οι πολιτικές υποδομές στην πρωτεύουσα σπανίως υφίστανται ζημιές και κατά κανόνα το επιτελείο διαβεβαιώνει επισήμως πως τα περισσότερα drones καταρρίπτονται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.