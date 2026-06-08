Στα ζητήματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ενίσχυσης της κοινής αμυντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στη Λευκωσία.

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι οι υπουργοί θα συζητήσουν, πέρα από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τα θέματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, της οποίας η Ελλάδα έχει τη διοίκηση.

«Σήμερα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη Διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία: ο ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως, η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε επίσης στις συζητήσεις για τη στρατηγική άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ.

Όπως είπε, στο τραπέζι βρίσκεται το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναπτύξει «έναν βραχίονα συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ», βασισμένο στο άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης της ΕΕ, που προβλέπει την αμοιβαία συνδρομή και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών.

Αναφορά στην κυπριακή προεδρία της ΕΕ

Ο κ. Δένδιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην ολοκλήρωση της κυπριακής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας τη συμβολική σημασία που έχει για τον ελληνισμό η παρουσία του στη Λευκωσία.

«Θα ήθελα, όμως, ως καταληκτική παρατήρηση, επειδή τελειώνει και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, να πω ότι για έναν Έλληνα Υπουργό είναι πάντα συγκινητικό να βρίσκεται εδώ, στη Λευκωσία, στην πρωτεύουσα του Κυπριακού Ελληνισμού, τη στιγμή που η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία της ΕΕ, της ενιαίας ευρωπαϊκής μας οικογένειας», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απέτισε φόρο τιμής σε δύο πρόσωπα που συνδέθηκαν με την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου, λέγοντας: «Πιστεύω ότι οι ψυχές του Γιάννος Κρανιδιώτης και του Θεόδωρος Πάγκαλος θα είναι ευτυχείς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.