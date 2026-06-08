Ebury: Tα νομίσματα ασφαλούς καταφυγίου επωφελούνται από τους τριγμούς στις αγορές

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Economist στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Οι αγορές μετοχών αντέδρασαν στην ισχυρή έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ με ρευστοποιήσεις, οι οποίες εντάθηκαν έως το κλείσιμο της Παρασκευής. Οι αποδόσεις ενισχύθηκαν, καθώς οι επενδυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κύκλος μείωσης επιτοκίων της Federal Reserve έχει ολοκληρωθεί. Μια εξαιρετικά ακριβή αγορά μετοχών, ιδίως στις ΗΠΑ, έχει πολύ περιορισμένα περιθώρια λάθους, οδηγώντας τους επενδυτές στην έξοδο. Όταν μετοχές και ομόλογα δέχονται ταυτόχρονα πιέσεις, τα ασφαλή καταφύγια σπανίζουν, και προς το παρόν το δολάριο ΗΠΑ είναι ένα από τα λίγα που ανταποκρίνονται σε αυτόν τον ρόλο. Η κατάταξη αυτής της εβδομάδας δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: δεν υπάρχει ούτε ένα βασικό νόμισμα που να μην υποχώρησε έναντι του αμερικανικού νομίσματος.

Πέρα από τον συνήθη αντίκτυπο των ειδήσεων από τον πόλεμο με το Ιράν και την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, αυτή την εβδομάδα οι επενδυτές θα πρέπει να διαχειριστούν και ορισμένες κρίσιμες μακροοικονομικές ανακοινώσεις, καθώς και τη συνεδρίαση της ΕΚΤ για τον Ιούνιο την Πέμπτη. Ξεχωρίζει μεταξύ αυτών ο πληθωρισμός CPI του Μαΐου στις ΗΠΑ. Οι αγορές αναμένουν νέα σημαντική άνοδο του γενικού δείκτη, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να περνούν στον τελικό καταναλωτή. Ο δομικός δείκτης, εξαιρουμένων τροφίμων και ενέργειας, θα είναι το σημαντικότερο στοιχείο, καθώς οι επενδυτές στα ομόλογα παραμένουν ήδη νευρικοί μετά την ισχυρή έκθεση για την αγορά εργασίας της περασμένης εβδομάδας. Όσον αφορά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ, η πρώτη αύξηση επιτοκίων του κύκλου έχει προαναγγελθεί με προσεκτικό τρόπο από την ίδια την τράπεζα, επομένως το κρίσιμο σημείο θα είναι όποια καθοδήγηση για τα επόμενα βήματα μπορεί να εξαχθεί από την επικοινωνία του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συνέντευξη Τύπου της προέδρου Lagarde.

Στερλίνα

Μια ήσυχη εβδομάδα από πλευράς μακροοικονομικών ειδήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμαινε ότι η προσοχή των traders της στερλίνας στράφηκε κυρίως αλλού. Είδαμε πάντως το μέλος της MPC Megan Greene να δηλώνει ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να ψηφίσει υπέρ αύξησης επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας αργότερα μέσα στον μήνα. Μια αξιοσημείωτη ανοδική αναθεώρηση των δεικτών PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα την περασμένη εβδομάδα υποδηλώνει ότι η αρχική πτώση της εμπιστοσύνης ήταν υπερβολική και ότι η βρετανική οικονομία είναι πιο ανθεκτική στα γεγονότα της Μέσης Ανατολής απ’ όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί. Στρέφουμε την προσοχή μας στα στοιχεία για το μηνιαίο ΑΕΠ του Απριλίου, που ανακοινώνονται την Παρασκευή, προκειμένου να επιβεβαιωθεί αυτή η συγκρατημένα αισιόδοξη εκτίμηση.

Ευρώ

Η προκαταρκτική έκθεση για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη τον Μάιο δεν έκρυβε δυσάρεστες εκπλήξεις, επιβεβαίωσε όμως ότι ο γενικός πληθωρισμός έχει απομακρυνθεί αποφασιστικά από τον στόχο της ΕΚΤ, φθάνοντας στο 3,2% σε ετήσια βάση. Φυσικά, η αύξηση αυτή οφείλεται πρωτίστως στην εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, και μένει ακόμη να φανεί αν θα υπάρξουν δευτερογενείς επιδράσεις. Η χρονική υστέρηση με την οποία δημοσιεύονται τα οικονομικά στοιχεία της Ευρωζώνης καθιστά αυτή την αποτίμηση ακόμη πιο δύσκολη από ό,τι αλλού. Τα στοιχεία για το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου έδειξαν απροσδόκητη συρρίκνωση, αλλά αυτό οφειλόταν αποκλειστικά σε ιδιαιτερότητες των ιρλανδικών στοιχείων. Αν εξαιρεθεί αυτή η μικρή χώρα, η Ευρωζώνη συνεχίζει να αναπτύσσεται με ετησιοποιημένο ρυθμό λίγο χαμηλότερο του 1%. Αυτό είναι το υπόβαθρο της συνεδρίασης της ΕΚΤ την Πέμπτη, όπου οι αγορές αναμένουν καθολικά την πρώτη αύξηση επιτοκίων του κύκλου.

Δολάριο ΗΠΑ

Η πολύ ισχυρή έκθεση για την απασχόληση του Μαΐου στις ΗΠΑ υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας επιταχύνει εκ νέου και διαψεύδει το αφήγημα ότι η τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί ήδη σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας. Οι αγορές επιτοκίων πλέον θεωρούν ότι ο κύκλος μείωσης επιτοκίων έχει ολοκληρωθεί, αμφισβητώντας ευθέως τον νέο πρόεδρο Kevin Warsh, ο οποίος διορίστηκε από τον Trump με τη ρητή προσδοκία ότι θα προχωρούσε σε μειώσεις. Με τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη να κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, η επόμενη συνεδρίαση της Fed αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη. Η έκθεση για τον πληθωρισμό αυτής της εβδομάδας θα είναι καθοριστική για να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό οι πιέσεις από τις τιμές της ενέργειας αρχίζουν να περνούν στην υπόλοιπη οικονομία.



Πηγή: skai.gr

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