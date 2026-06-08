Ουκρανία: Πέντε όροι από Ζελένσκι και Ευρωπαίους συμμάχους για μια «δίκαιη και διαρκή» ειρήνη

Σε πέντε βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη μια «δίκαιης και διαρκούς» συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία με τη Ρωσία κατέληξαν οι 4 ισχυροί ηγέτες, Ζελένσκι, Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ, μετά τη συνάντηση που είχαν το Σάββατο στο Λονδίνο.

Σε κοινή δήλωση μετά τις συνομιλίες στο Λονδίνο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Kιρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Eμμανουέλ Μακρόν, και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, διαβεβαίωσαν ότι θα συνεχίσουν να «στέκονται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας».

Οι πέντε όροι περιλαμβάνουν:

* άμεση παύση των εχθροπραξιών,

* έναρξη διαπραγματεύσεων με βάση τη σημερινή κατάσταση στο πεδίο των μαχών,

* παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία,

* διατήρηση της ευρωπαϊκής και αμερικανικής συμμετοχής στη διαδικασία,

* σεβασμό του δικαιώματος της Ουκρανίας να επιλέγει τις δικές της συμμαχίες και ρυθμίσεις ασφαλείας.

Οι τέσσερις ηγέτες επανέλαβαν επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να παραμείνουν ενεργό μέρος της ειρηνευτικής προσπάθειας, σε μια περίοδο κατά την οποία η προσοχή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει στραφεί περισσότερο στη σύγκρουση με το Ιράν.

Οι μάχες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Τους τελευταίους μήνες η Ρωσία έχει αυξήσει τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ουκρανικών πόλεων, ενώ το Κίεβο έχει επιδείξει αυξανόμενη ικανότητα να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Το Σάββατο, ουκρανικά drones έπληξαν την Αγία Πετρούπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας μεγάλου οικονομικού φόρουμ, σε μια επίθεση που οι ρωσικές αρχές χαρακτήρισαν «πρωτοφανή».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ουκρανικές δυνάμεις είχαν πλήξει και τα προάστια της ίδιας πόλης, περίπου 1.000 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, την ώρα που ξεκινούσε το κορυφαίο Οικονομικό Φόρουμ του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η επιστολή Ζελένσκι προς Πούτιν

Παραμονές του Οικονομικού Φόρουμ, ο Ζελένσκι απηύθυνε ανοικτή επιστολή προς τον Πούτιν ζητώντας απευθείας διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η πρόταση, σύμφωνα με το Κίεβο, απορρίφθηκε εκ νέου από τη ρωσική πλευρά.

Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί μόνο όταν επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της Μόσχας.

Οι ηγέτες των τριών ευρωπαϊκών δυνάμεων, που συναντήθηκαν στην επίσημη πρωθυπουργική κατοικία της Ντάουνινγκ Στριτ, χαιρέτισαν την πρωτοβουλία του Ζελένσκι και υποστήριξαν το αίτημά του για «άμεσο διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με ενεργό συμμετοχή των ΗΠΑ και της Ευρώπης».

Σε έμμεση αναφορά στις ρωσικές απαιτήσεις να εγκαταλείψει η Ουκρανία την προοπτική ένταξής της στον Οργανισμό του Βορείου Ατλαντικού, οι ηγέτες τόνισαν ότι το δικαίωμα της χώρας να επιλέγει τις συμμαχίες και τις ρυθμίσεις ασφαλείας της «πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστό».

Επίθεση κοντά στο Τσερνόμπιλ

Λίγο πριν μεταβεί στο Λονδίνο, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για «ειδεχθή επίθεση», μετά από αναφορές ουκρανικών αρχών ότι drone έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, η φωτιά που ξέσπασε κατασβέστηκε άμεσα και τα επίπεδα ραδιενέργειας παρέμειναν σταθερά.

Η κρατική πυρηνική εταιρεία Enerhoatom ανέφερε ότι το κτίριο αποθήκευσης υπέστη μερικές ζημιές, κάνοντας λόγο για σκόπιμη απειλή κατά της πυρηνικής ασφάλειας.

«Η Ρωσία έπληξε εσκεμμένα αυτή τη συγκεκριμένη πυρηνική υποδομή», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας την εγκατάσταση «εξαιρετικά κρίσιμη υποδομή» και την επίθεση «ειδεχθή».

Παράλληλα, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα σε χωριό έξω από τη Zαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η περιοχή της Ζαπορίζια βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο συνεχών ρωσικών επιθέσεων, με τουλάχιστον δύο ακόμη νεκρούς να έχουν καταγραφεί το Σάββατο.

Το Τσερνόμπιλ -γνωστό κατά τη σοβιετική περίοδο ως Τσερνόμπιλ- αποτελεί τη μεγαλύτερη πυρηνική καταστροφή σε καιρό ειρήνης στην παγκόσμια ιστορία. Η έκρηξη του 1986 απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες ραδιενεργού υλικού στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας σοβαρή υγειονομική και περιβαλλοντική κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι και πέρυσι ρωσικό drone είχε πλήξει το προστατευτικό κάλυμμα του κατεστραμμένου πυρηνικού αντιδραστήρα του συγκροτήματος.



Πηγή: skai.gr

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