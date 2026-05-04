Monster truck έπεσε σε πλήθος στην Κολομβία – Δύο νεκροί

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι—37 κατά τον ως τώρα απολογισμό—τραυματίστηκαν όταν όχημα, τύπου «monster truck», έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών κατά τη διάρκεια αγώνα επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάν, στην επαρχία Κάουκα της νότιας Κολομβίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Nos comparten mas videos sobre la tragedia ocurrida en la ciudad de Popayán durante un evento de Monster truck pic.twitter.com/qgEc5lI74X — Sucesos Cauca (@sucesoscauca) May 3, 2026

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και αναπαρήγαγαν μέσα ενημέρωσης εικονίζουν διαγωνιζόμενο όχημα να περνά εμπόδιο, αλλά κατόπιν να μη φρενάρει έγκαιρα και να πέφτει πάνω σε θεατές.

🚨🚨🚨Mientras tanto



El sentido común, exige que vayas a lugares sin garantía de protección.



Que te puede pasar si el conductor de un Monster Truck pierde el control.



Sucedió en el lote Bulevar Rose de Popayán, en el departamento de Cauca (Colombia), el conteo de atropellados… pic.twitter.com/4F9AmbMOQo — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) May 4, 2026

En este video se puede ver cuando se habría producido la falla técnica en el Monster Truck ocasionando que perdiera el control y atropellara a varias personas. pic.twitter.com/iPvEFlEawd — popayanco (@PopayanCO) May 3, 2026

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του υλικού αυτού με ανεξάρτητο τρόπο αμέσως.

Οι τοπικές αρχές στην Ποπαγιάν ανέφεραν ότι το ένα από τα θύματα που απεβίωσαν ήταν κοριτσάκι 10 ετών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας El Espectador.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

