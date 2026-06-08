Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στ. Παπασταύρου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για επαφές σχετικά με τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας Chris Wright και θα συμμετάσχουν στην Υπουργική Συνάντηση του East Mediterranean Gas Forum (EMGF) υπό την Προεδρία της Ελλάδας με συνδιοργάνωση των ΗΠΑ.

Οι δύο υπουργοί θα παραστούν στο Leaders Council Dinner που διοργανώνει το Atlantic Council.

Οι ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο θα βρεθούν στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει από σήμερα στην Ουάσιγκτον ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Ο κ. Παπασταύρου θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright ενώ οι δύο υπουργοί θα συμμετάσχουν στην Υπουργική Συνάντηση του East Mediterranean Gas Forum (EMGF) που πραγματοποιείται σήμερα υπό την Προεδρία της Ελλάδας και με την συνδιοργάνωση των ΗΠΑ.

Εν συνεχεία, οι κ.κ. Παπασταύρου και Wright θα παραστούν στο ετήσιο επίσημο Leaders Council Dinner, που διοργανώνει το Atlantic Council.

Αύριο Τρίτη, ο κ. Παπασταύρου θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, κ. Karim Badawy.

Παράλληλα, στις 8 και 9 Ιουνίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μαζί με τον Αμερικανό ομόλογο του, θα συμμετάσχουν στο ετήσιο Global Energy Forum του Atlantic Council, ενώ ο κ. Παπασταύρου θα λάβει μέρος και στο East Med Business Forum, το οποίο πραγματοποιείται στο περιθώριο του συνεδρίου με θέμα την Ανατολική Μεσόγειο.

Την Πέμπτη, ο κ. Παπασταύρου θα μεταβεί στο Χιούστον, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η υπουργική συνεδρίαση του σχήματος 3+1 για την ενέργεια (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ).

Αναφορικά με τη συνεδρίαση του EMGF αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι στη συνάντηση των υπουργών, θα συζητηθεί το μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο μετεξέλιξης του EMGF και πέραν του φυσικού αερίου, καθώς και ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, ανάπτυξης υποδομών, προσέλκυσης επενδύσεων, περιφερειακής συνεργασίας και ενίσχυσης της στρατηγικής θέσης της Ανατολικής Μεσογείου στο νέο διεθνές και ευρωπαϊκό ενεργειακό περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι μέλη του φόρουμ είναι οι Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Παλαιστίνη, Γαλλία, ενώ καθεστώς παρατηρητή έχουν οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Τονίζεται ακόμη ότι:

- Η σημασία του EMGF έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει τη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων εφοδιασμού, ενώ η Ανατολική Μεσόγειος αναδεικνύεται ως μία από τις πλέον δυναμικές περιοχές ενεργειακής ανάπτυξης και διασύνδεσης.

- Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Forum εντάσσεται στη στρατηγική της χώρας μας για:

• την ανάδειξη της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης και κόμβου διασύνδεσης μεταξύ Ανατολικής Μεσογείου, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ευρωπαϊκής Ένωσης,

• την προώθηση στρατηγικών έργων υποδομής και διασυνδέσεων, όπως ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου, οι διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας και οι υποδομές LNG,

• την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων εφοδιασμού για την Ελλάδα και την Ευρώπη,

• την προσέλκυση επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και της καινοτομίας,

• την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και συνεργασίας μέσω κοινών ενεργειακών πρωτοβουλιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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