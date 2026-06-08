Με τον φόβο του σεισμού πέρασαν τη νύχτα οι κάτοικοι της βόρειας Εύβοιας. Η δόνηση ήταν ιδιαίτερα δυνατή, ξυπνώντας μνήμες από παλαιότερους σεισμούς αλλά και επιβαρύνοντας σπίτια και υποδομές που είχαν ζημιές από το παρελθόν.

Σε ένα από τα σπίτια της Δαφνούσσας που είχε πληγεί και από προηγούμενο σεισμό κατοικεί η κυρία Ευγενία Σπαθαριώτη. Με τρεμάμενη φωνή περιγράφει στο Orange Press Agency ότι ο σεισμός τη «βρήκε» όταν είχε ξαπλώσει. «Τέτοιο σεισμό… Δύο ήταν, αλλά πολύ ισχυροί, δεν μπόρεσα ούτε να κατέβω από το κρεβάτι. Πού να κρατηθώ; Με πέταγε στον αέρα» λέει χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τα δευτερόλεπτα της δόνησης είπε ότι άρχισαν να κουνιούνται δέντρα, κρεβάτια και το ίδιο το σπίτι «και λέω ‘τώρα θα με πλακώσει μέσα’».

Σύμφωνα με την κυρία Ευγενία, μετά τον σεισμό φράκαρε και η πόρτα της «και δεν μπορούσα να βγω και έσκουζα». Η κυρία Ευγενία ζει μόνη της στο συγκεκριμένο σπίτι και την επισκέπτονται τα Σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια παιδιά και εγγόνια.

«Ζητάω το σπιτάκι μου όπως ήταν. Δεν ζητάω να μου φτιάξουνε σαλόνια, τζάκια, ζητάω να μου φτιάξουνε το σπίτι μου όπως ήτανε, να ζω, να κατοικώ μέσα και να έρθουν τα παιδάκια μου, τα εγγόνια μου, να με βλέπουν... Δεν φεύγω από δω» τονίζει.

Ο γιος της, ο Τάσος, την ώρα του σεισμού ήταν στο Μαντούδι. Μιλώντας χθες στο Orange Press Agency τόνισε ότι «ήμουν στο σπίτι και κατάλαβα πως είχε πολύ δυνατό σεισμό. Είμαι 65 χρόνων και δεν έχω καταλάβει τέτοιο δυνατό σεισμό. Ανέβηκα επάνω, τα είδατε κι εσείς εδώ τι έγινε. Σε αυτό το σπίτι μεγαλώσαμε επτά παιδιά. Είναι η μητέρα μου αυτή τη στιγμή φιλοξενούμενη γιατί το σπίτι το έχει δώσει στα δύο αδέρφια. Έχει ξανακάνει σεισμό, με λίγα λόγια πταίσματα είχαν δώσει, δεν έφταναν ούτε για τις μπογιές για το σπίτι αυτό. Είχε ξαναπάθει ζημιά και αυτή τη στιγμή έπεσαν οι τοίχοι όλοι, όπως είδατε κι εσείς. Πιο πολύ θέλουμε να φτιάξουμε το σπίτι για τη μάνα μου, να μη το βλέπει έτσι γιατί είναι μεγάλη γυναίκα» υπογραμμίζει ο κ. Τάσος.

Πηγή: skai.gr

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