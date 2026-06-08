Λετονία: Οι ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση για επικείμενη επιδρομή με drones

Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας εξέδωσαν σήμερα προειδοποίηση για επικείμενη αεροπορική επιδρομή για τις ανατολικές περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Τουλάχιστον ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) επιβεβαιώθηκε ότι εισήλθε στον λετονικό εναέριο χώρο από τη Ρωσία, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού στο Reuters.

Στρατιωτικά drones που παρεκκλίνουν της πορείας τους και εισέρχονται στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας εντείνουν τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία εξαπλώνεται στα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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